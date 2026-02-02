Làm thế nào giảm táo bón do bệnh trĩ?

Tôi mắc trĩ nội độ hai, gần đây táo bón nặng hơn, cần điều trị thế nào? (Đức Nam, 34 tuổi)

Trả lời:

Táo bón và trĩ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một mặt, táo bón làm tăng áp lực tĩnh mạch ở hậu môn khi người bệnh rặn nhiều, ngồi đại tiện lâu, gây ứ trệ, giãn đám rối tĩnh mạch hình thành búi trĩ.

Ngược lại, búi trĩ cản trở đường thoát phân làm tình trạng táo bón nặng thêm. Người bệnh đau rát, chảy máu khi đại tiện thường có tâm lý e ngại, nhịn đại tiện khiến phân tích tụ lâu, khô và cứng hơn. Khi đi ngoài, phân cọ xát làm tổn thương niêm mạc ống hậu môn, viêm, phù nề tại chỗ.

Bạn mắc trĩ nội độ hai, nên điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống để kiểm soát, ngăn bệnh tiến triển.

Tăng cường ăn thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu giúp làm mềm phân, hệ tiêu hóa trơn tru, giảm căng thẳng cho vùng hậu môn, trực tràng.

Uống đủ nước hỗ trợ làm mềm phân để dễ đi đại tiện. Nên uống một cốc nước ấm ngay sau khi ngủ dậy vào buổi sáng để kích thích nhu động ruột, có thể bổ sung nước ép rau củ quả, nước canh song song nước lọc mỗi ngày.

Giữ thói quen đại tiện khoa học bằng cách đại tiện đúng giờ, không nhịn để tránh hấp thụ nước trở lại làm cứng phân. Không ngồi quá lâu cũng như không rặn mạnh vì có thể làm tăng áp lực tĩnh mạch hậu môn, thúc đẩy búi trĩ sa ra ngoài. Không sử dụng giấy vệ sinh cứng, giấy ướt có cồn để lau, nên rửa bằng nước ấm, lau khô bằng giấy mềm.

Bác sĩ Hiếu tư vấn cho người bệnh trĩ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vận động thường xuyên kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tác hại do ngồi nhiều. Nên đứng dậy sau mỗi một giờ ngồi làm việc liên tục, duy trì thói quen tập thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe, bơi lội... ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Ngâm hậu môn trong nước ấm 10-15 phút, mỗi ngày 3-5 lần có thể làm dịu các triệu chứng khó chịu do táo bón và trĩ như đau rát hậu môn, ngứa, sưng búi trĩ.

Nếu các phương pháp điều chỉnh lối sống và chế độ dinh dưỡng không giảm táo bón và bệnh trĩ, bạn nên tới bệnh viện chuyên khoa sâu để được khám, điều trị. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc nhuận tràng, thuốc tăng cường tĩnh mạch, thuốc giảm đau, chống viêm tại chỗ.

Nếu bệnh tiến triển, điều trị bảo tồn không hiệu quả, bác sĩ chỉ định các kỹ thuật ngoại khoa để loại bỏ như thắt búi trĩ bằng vòng cao su, tiêm xơ búi trĩ, phẫu thuật cắt trĩ.

ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu

Khoa Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội