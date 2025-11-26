5 loại đồ uống hỗ trợ tiêu hóa trong mùa lạnh

Trà gừng, trà quế, trà bạc hà, nước chanh ấm pha mật ong, trà hoa cúc giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa ổn định trong thời tiết lạnh.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết xu hướng ít vận động khi nhiệt độ thấp song tiêu thụ thức ăn nhiều dầu mỡ và gia vị hơn để giữ ấm cơ thể. Sự kết hợp này khiến dạ dày và ruột phải làm việc nhiều, làm chậm quá trình tiêu hóa, dễ gây đầy hơi, khó tiêu, đôi khi làm tăng nguy cơ ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày. Một số loại trà thảo mộc dưới đây có thể giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa.

Trà gừng ấm

Gừng chứa các chất tự nhiên như gingerol, shogaol và zingerone có khả năng kích thích nhu động ruột, giảm đầy hơi, khó tiêu. Loại gia vị này giúp tăng tốc độ làm rỗng dạ dày, nhờ đó mang lại cảm giác dễ chịu và ấm bụng sau bữa ăn. Củ gừng còn chứa gingerol và shogaol có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đường tiêu hóa.

Người trưởng thành có thể uống 1-2 tách trà gừng ấm mỗi ngày sau bữa ăn, thêm một chút mật ong hoặc vài giọt chanh để tăng hương vị, dễ uống hơn. Tuy nhiên, người bị viêm loét dạ dày nặng nên pha trà loãng, tránh uống khi đói để không gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Trà thảo mộc có tác dụng làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Ảnh: Ly Nguyễn

Trà quế

Quế giàu hợp chất cinnamaldehyde có khả năng thúc đẩy tăng tuần hoàn máu, mang lại cảm giác ấm áp ngay sau khi uống. Quế hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm nhẹ ở niêm mạc ruột, thúc đẩy tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng.

Pha 1/2 muỗng cà phê bột quế vào trà gừng hoặc nước ấm, uống vào buổi sáng hoặc khi trời lạnh để cảm thấy dễ chịu hơn. Quế chứa coumarin nên người đang dùng thuốc chống đông máu cần tránh đồ uống này.

Trà bạc hà

Trà bạc hà hoặc nước ấm pha vài lá bạc hà khô hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn. Bạc hà chứa hợp chất menthol giúp thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa, giảm co thắt, cảm giác căng tức bụng. Nên sử dụng trà bạc hà ấm sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc khi đầy bụng. Người bệnh trào ngược dạ dày nặng nên hạn chế bởi bạc hà có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến triệu chứng ợ nóng tăng lên.

Nước chanh mật ong

Mật ong có chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, làm dịu niêm mạc dạ dày đồng thời cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ngăn ngừa viêm mức độ nhẹ. Nước cốt chanh ấm lại có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn.

Hòa một thìa mật ong và vài giọt nước cốt chanh vào 200 ml nước ấm, uống vào buổi sáng ngay trước bữa ăn để tăng hiệu quả. Người đau dạ dày hoặc trào ngược nên hạn chế uống nước chanh thay vào đó nên uống trà gừng.

Trà hoa cúc

Hoa cúc chứa apigenin và bisabolol - hai hợp chất có tác dụng chống co thắt dạ dày, giảm viêm nhẹ, góp phần làm dịu cảm giác đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Thường xuyên uống trà hoa cúc có thể giảm triệu chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ. Người bệnh có thể uống một ly trà ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Chuyên viên Huyền khuyên mọi người nên duy trì lượng nước ấm khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày kết hợp các loại đồ uống thảo mộc hoặc gia vị thiên nhiên giúp lưu thông khí huyết, ổn định hệ tiêu hóa. Tránh lạm dụng đồ uống quá cay hoặc có caffeine cao như cà phê, trà đặc vì có thể gây tăng tiết axit dạ dày.

Ly Nguyễn