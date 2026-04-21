Làm nhiều việc cùng lúc ảnh hưởng thế nào đến não

Thường xuyên làm nhiều việc cùng lúc khiến não phải chuyển đổi liên tục giữa các nhiệm vụ, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, quá trình ghi nhớ thông tin.

Nhiều người có thói quen vừa xử lý công việc, vừa kiểm tra điện thoại, trả lời tin nhắn, ăn uống hoặc xử lý nhiều việc cùng lúc với mục tiêu tăng hiệu suất. Điều này được gọi là làm việc đa nhiệm (multitasking).

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lưu ý não bộ con người không xử lý nhiều nhiệm vụ phức tạp cùng lúc mà chủ yếu là chuyển đổi nhanh giữa các nhiệm vụ. Mỗi lần chuyển đổi như vậy, não cần một khoảng thời gian ngắn để thiết lập lại sự tập trung. Quá trình này làm tiêu tốn năng lượng, khó xử lý thông tin hiệu quả. Khi thông tin không được mã hóa đầy đủ, khả năng lưu trữ vào trí nhớ dài hạn giảm.

Làm việc đa nhiệm còn ảnh hưởng đến vùng não trước trán - khu vực liên quan đến điều hành, tập trung, kiểm soát hành vi. Vùng này hoạt động quá tải làm giảm khả năng chú ý, dễ dẫn đến tình trạng "đọc mà không nhớ", "nghe mà không hiểu rõ".

Ngoài ra, liên tục bị gián đoạn bởi thông báo điện thoại, email hoặc mạng xã hội khiến não khó duy trì trạng thái tập trung kéo dài, từ đó làm hiệu quả học tập, làm việc kém.

Một số biểu hiện thường gặp khi làm việc đa nhiệm kéo dài gồm khó khăn khi ghi nhớ chi tiết, dễ quên thông tin vừa tiếp nhận, không thể hoàn thành công việc phức tạp hoặc phải đọc lại nhiều lần mới hiểu.

Người bị suy giảm trí nhớ có thể điều trị bằng kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Khánh, trong những trường hợp kém tập trung, suy giảm trí nhớ liên quan đến stress, mất ngủ hoặc quá tải nhận thức, bác sĩ có thể cân nhắc các biện pháp hỗ trợ. Một trong những phương pháp được ứng dụng hiện nay là kích thích từ trường xuyên sọ (rTMS). Phương pháp này sử dụng xung điện từ tác động lên các vùng não liên quan đến chú ý, trí nhớ, điều hòa cảm xúc, qua đó hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung và hiệu quả xử lý thông tin.

rTMS là phương pháp không xâm lấn, không cần gây mê, mỗi buổi điều trị kéo dài khoảng 15-30 phút. Bác sĩ sẽ cá thể hóa phác đồ dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh, đặc biệt nếu giảm tập trung kéo dài, kèm lo âu, căng thẳng hoặc rối loạn giấc ngủ.

Người làm việc nên ưu tiên xử lý từng nhiệm vụ, hạn chế gián đoạn, ngủ đủ giấc và duy trì vận động hợp lý. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng rõ đến công việc, nên đến cơ sở chuyên khoa thần kinh để được đánh giá và tư vấn hướng can thiệp phù hợp.

Trọng Nghĩa