4 loại vitamin giúp tăng cường trí nhớ

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin B, C, D, E trong chế độ ăn uống góp phần bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não, tăng khả năng ghi nhớ.

Não bộ điều khiển trí nhớ, tư duy và tập trung. Bên cạnh giấc ngủ, vận động và kiểm soát căng thẳng, chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh. Thiếu hụt vitamin có thể làm não hoạt động kém hiệu quả, dễ mệt mỏi, giảm tập trung và khả năng ghi nhớ.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra một số vitamin trong thực phẩm nên ăn thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn.

Vitamin nhóm B như B6, B9 và B12 có khả năng điều chỉnh nồng độ homocysteine trong máu, ngăn nguy cơ suy giảm trí nhớ và mắc bệnh Alzheimer. Thiếu vitamin B12 có thể gây giảm trí nhớ, kém tập trung ở người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Vitamin nhóm B có nhiều trong cá, hải sản, ngũ cốc nguyên cám, rau xanh, các loại hạt... Mọi người nên duy trì khẩu phần đa dạng để đáp ứng nhu cầu vitamin nhóm B hằng ngày.

Trái cây cung cấp nhiều loại vitamin tốt cho hoạt động của não bộ và trí nhớ. Ảnh: Đình Diệu

Vitamin D không chỉ cần thiết cho xương mà còn liên quan đến chức năng nhận thức, bao gồm tăng cường trí nhớ cũng như khả năng tập trung. Theo bác sĩ Tiến, các thụ thể vitamin D được tìm thấy nhiều ở những vùng não liên quan đến khả năng học tập và trí nhớ. Nồng độ vitamin D thấp có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

Vitamin D có trong cá béo, nấm, sữa, trứng, cam, quả bơ, đu đủ, đào... Người dưới 70 tuổi nên bổ sung 600 IU vitamin D mỗi ngày, người trên 70 tuổi khoảng 800 IU.

Vitamin C giúp bảo vệ tế bào thần kinh, chống lại các gốc tự do gây hại đồng thời hỗ trợ tuần hoàn máu đến não. Nhờ đó, não được cung cấp đủ oxy, dưỡng chất để duy trì sự tập trung và khả năng ghi nhớ.

Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, ổi, kiwi, dâu tây, rau xanh đậm như bông cải xanh, cải xoăn... Bổ sung đủ vitamin C có thể thúc đẩy não bộ hoạt động ổn định, nhất là trong giai đoạn làm việc căng thẳng, hoạt động trí óc kéo dài.

Vitamin E có đặc tính chống gốc tự do mạnh, góp phần giảm tổn thương do oxy hóa ở tế bào não, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E gồm hạt hạnh nhân, hạt hướng dương, rau bina.

Bác sĩ Tiến khuyên nên bổ sung các loại vitamin thông qua chế độ ăn đa dạng. Nếu sử dụng vitamin tổng hợp, cần có chỉ định của bác sĩ, tránh bổ sung liều cao có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Tăng cường các tinh chất thiên nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu lên não, trung hòa gốc tự do, giúp nuôi dưỡng, bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ.

Đình Diệu