Làm gì khi bị khó thở?

Người bị khó thở nên ngồi thẳng, điều hòa nhịp thở, kiểm tra xem có vật cản trong đường thở hay không, có thể hít hơi nước ấm để làm thông thoáng.

Người khó thở thường có cảm giác chóng mặt, lú lẫn, thở khò khè, màu xanh tím xuất hiện ở môi, móng tay, cho thấy cơ thể thiếu oxy. Tình trạng này thường do bệnh lý, tắc nghẽn đường thở đột ngột, phản ứng dị ứng. Dưới đây là những cách giảm khó thở.

Giữ bình tĩnh, ngồi thẳng dậy

Hoảng loạn có thể làm tình trạng khó thở trở nặng. Người bị khó thở nên ngồi thẳng, hơi nghiêng về phía trước để mở rộng đường thở, hít thở dễ dàng hơn.

Thở mím môi

Kỹ thuật đơn giản giúp làm chậm nhịp thở, hít sâu hơn và giảm cảm giác khó thở. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Ngồi xuống sàn hoặc ghế ở tư thế thoải mái, lưng thẳng.

Bước 2: Hít thở chậm rãi bằng mũi trong 4 đến 5 giây. Hãy hít đầy không khí vào bụng thay vì phổi.

Bước 3: Mím môi và thở ra trong 4 đến 6 giây.

Bước 4: Lặp lại thao tác tương tự từ 10 đến 20 lần để trở lại trạng thái bình thường.

Hít hơi nước

Nếu bạn cảm thấy khó thở khi cảm lạnh có thể là do chất nhầy hình thành nhiều trong phổi. Hít hơi nước để làm loãng chất nhầy và thông thoáng đường thở. Lưu ý hít thở chậm, tránh cúi quá sát để không bỏng.

Xác định nguyên nhân khó thở

Nếu khó thở do bệnh lý như hen suyễn, COPD hoặc phản ứng dị ứng, người bệnh nên dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ, ví dụ thuốc hít hen suyễn. Khó thở sau hoạt động thể chất, ở độ cao hoặc nhiệt độ khắc nghiệt là bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi hoặc di chuyển đến môi trường thoải mái.

Khi thời tiết chuyển mùa, thực hiện biện pháp phòng ngừa như đeo khăn che miệng, dùng máy lọc không khí, uống đủ nước và tiêm phòng đầy đủ. Đeo khăn che miệng mùa đông, dùng máy lọc không khí khi mùa phấn hoa, uống đủ nước và tiêm vaccine khuyến cáo giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Cần đi khám ngay nếu khó thở đột ngột không rõ nguyên nhân, cảm giác có vật mắc cổ họng, đau ngực hoặc bị thức giấc vào ban đêm.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Very Well Health)