Các thói quen xấu gây khó thở dù không mắc bệnh phổi

Ngồi sai tư thế, lười vận động, thiếu sắt hoặc thừa cân có thể thu hẹp đường thở, làm giảm hiệu quả hô hấp và gây khó thở ngay cả khi không mắc bệnh phổi.

Căng thẳng thường xuyên

Khi lo lắng hoặc bất an, cơ thể tiết nhiều hormone căng thẳng, khiến nhịp thở nhanh, lượng carbon dioxide giảm đột ngột, dẫn đến hồi hộp và khó thở. Thực hiện thiền, hít thở chậm và có chủ đích giúp làm dịu tinh thần, ổn định nhịp thở.

Tư thế ngồi gù lưng

Khi ngồi gù lưng, lồng ngực bị chèn ép, làm cơ hoành (cơ chính để hít thở) phải hoạt động vất vả hơn và nhanh mỏi. Tư thế này khiến phổi không nở ra hết, làm giảm lượng oxy hít vào. Đứng thẳng, mở rộng ngực và thường xuyên tập các bài giãn cơ ngực giúp phổi giãn nở đầy đủ, cải thiện cơ chế thở, tăng oxy cho cơ thể.

Lối sống ít vận động làm suy yếu thể lực

Ngồi nhiều trong thời gian dài khiến tim hoạt động kém hiệu quả, giảm khả năng bơm máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Khi đó, ngay cả việc leo cầu thang hay các hoạt động thường ngày cũng trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tập thể dục đều đặn, tăng dần cường độ giúp nâng cao sức bền, tăng khả năng bơm máu của tim và tăng lưu thông oxy.

Thừa cân hạn chế giãn nở phổi và lưu lượng khí

Lớp mỡ tích tụ quanh ngực và bụng chèn ép phổi khiến cơ hoành phải hoạt động quá sức để thở và gây hẹp đường thở. Giảm cân dần thông qua chế độ ăn cân đối kết hợp tập luyện khoa học giúp phổi giãn nở tốt hơn và giảm cảm giác khó thở.

Thiếu sắt ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy

Hemoglobin thấp (protein vận chuyển oxy trong hồng cầu) khiến các mô thiếu oxy, gây mệt mỏi và khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc hoạt động nhẹ. Xét nghiệm máu xác định tình trạng thiếu sắt. Bổ sung sắt qua chế độ ăn uống sẽ phục hồi lượng oxy, làm đường thở thông thoáng.

Áp dụng các kỹ thuật thở như thở mím môi (hít vào bằng mũi, thở ra từ từ qua môi mím) và thở sâu bằng bụng (cảm nhận bụng phình ra khi hít vào, thở ra bằng miệng) tăng lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Đồng thời, ăn thực phẩm giàu protein, chất chống oxy hóa, chất xơ, uống đủ nước và duy trì không khí trong nhà sạch sẽ bằng máy lọc, tránh bụi, khói thuốc và các chất gây dị ứng.

Nếu khó thở kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, hãy đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times)