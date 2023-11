Kiêng gì khi viêm họng để nhanh khỏi bệnh?

Thực phẩm chiên rán khó tiêu hóa, làm giảm khả năng miễn dịch, chống lại virus của cơ thể. Các món chiên ngập dầu thường có lớp vỏ khô, thô ráp, có thể gây kích ứng cổ họng. Người bệnh cũng nên tránh thực phẩm giòn, cứng như snack, khoai tây chiên, bánh quy giòn, bánh quy xoắn... vì dễ đau khi nuốt do nhiều góc cạnh.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times Of India)

Ảnh: Freepik