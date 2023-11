Ăn uống gì nhanh khỏi cảm cúm?

Trái cây và rau giàu vitamin C: Vitamin C tăng cường sức khỏe, giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh. Một số loại trái cây và rau củ cung cấp vitamin C như cam, quýt, kiwi, bông cải xanh, dâu tây, cà chua, dưa lưới.