Ung thư phổi sau 20 năm hút thuốc lá

TP HCMÔng Hưng, 56 tuổi, hút thuốc hơn 20 năm, hai tháng nay ho kèm đờm, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chuyên khoa Nội Tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bệnh nhân có một nốt đặc kích thước gần 1 cm ở thùy trên phổi phải, bờ không đều, tua gai, xếp loại Lung-RADS 4A (bảng phân loại nốt phổi nghi ngờ ung thư phổi), 5-15% khả năng ác tính. Ảnh CT 1975 lát cắt toàn thân, có tiêm thuốc cản quang cho thấy tổn thương mới chỉ khu trú ở một nốt tại phổi, chưa có dấu hiệu lan tới hạch bạch huyết hay di căn sang cơ quan khác.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt trọn thùy trên phổi phải bệnh nhân, đồng thời nạo hạch trung thất loại bỏ khối u.

Bác sĩ khám chức năng hô hấp cho ông Hưng sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Hưng không có dấu hiệu rò khí hay chảy máu, tập thở sâu, vận động nhẹ tại giường để phòng viêm hoặc xẹp phổi. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư phổi giai đoạn IA - giai đoạn sớm nhất, khối u nhỏ, khu trú trong phổi, chưa xâm lấn mô lân cận và chưa di căn hạch bạch huyết. Ở giai đoạn này, bệnh nhân chỉ cần phẫu thuật triệt căn, chưa cần hóa trị, xạ trị hay điều trị bổ trợ khác, hồi phục tốt. Một tuần sau, ông giảm ho, ăn uống bình thường, phim X-quang cho thấy phổi nở tốt. Bác sĩ khuyến cáo ông bỏ thuốc lá, tập thở hàng ngày, ăn uống khoa học và tái khám mỗi 3-6 tháng trong hai năm đầu.

Theo bác sĩ Hạnh, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi. Bệnh thường mất 1-1,5 năm để tiến triển từ giai đoạn đầu sang giai đoạn muộn. Những triệu chứng ban đầu thường mơ hồ như ho kéo dài, khàn tiếng, mệt mỏi, sụt cân nhẹ... dễ nhầm với bệnh hô hấp thông thường. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn một, tỷ lệ chữa khỏi 90%.

Bác sĩ khuyến cáo người có triệu chứng ho kéo dài trên ba tuần, đặc biệt nếu hút thuốc lá, có tiền sử gia đình ung thư phổi hoặc từng tiếp xúc với amiăng, bụi silic, khói dầu, cần khám chuyên khoa hô hấp sớm. Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định CT phổi liều thấp để tầm soát u. Kỹ thuật này hiện khuyến cáo cho người từ 50 tuổi trở lên, đang hoặc đã hút thuốc, bệnh phổi mạn tính hoặc có yếu tố phơi nhiễm nghề nghiệp. Bỏ hút thuốc, tập thể dục đều đặn, ăn uống cân đối, tiêm vaccine bảo vệ đường hô hấp giúp phòng ngừa bệnh.

Lan Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi.