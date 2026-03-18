Khi nào cơn gò là dấu hiệu chuyển dạ?

Tôi mang thai con đầu lòng 37 tuần, nhờ bác sĩ tư vấn dấu hiệu chuyển dạ và khi nào cần đến bệnh viện để sinh con an toàn? (Thảo, Đồng Nai)

Trả lời:

Phụ nữ mang thai lần đầu thường khó phân biệt cơn gò sinh lý và cơn gò chuyển dạ. Khi thai phụ sắp chuyển dạ, cơn gò tử cung xuất hiện đều, khoảng cách giữa các cơn khoảng 5-10 phút, mỗi cơn gò diễn ra trong khoảng 30-60 giây. Lúc này, cổ tử cung của người mẹ bắt đầu mở, dịch nhầy bong, được đẩy ra ngoài, (dịch trong hoặc hơi đục, đôi khi có lẫn một ít máu), một số trường hợp ra huyết hồng hoặc đỏ nhạt.

Cùng với các dấu hiệu này, thai phụ vỡ ối, chảy thành dòng hoặc rỉ. Nước ối trong hoặc đục, nếu chuyển xanh, vàng hoặc có mùi, mẹ bầu cần đến bệnh viện sớm.

Thai phụ được đo cơn gò tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Minh Tâm

Thai phụ có những cơn đau thắt lưng hoặc bụng dưới, xuất hiện cùng cơn gò và lan từ lưng ra trước bụng. Khi thai nhi di chuyển xuống khung chậu, bụng của người mẹ hạ thấp làm tăng áp lực vùng chậu. Thai phụ có cảm giác muốn rặn, đi tiểu nhiều do chèn ép bàng quang, một số trường hợp có thể buồn nôn hoặc tiêu chảy. Khi cơn gò lặp lại đều 5-10 phút một lần, vỡ ối, ra máu, thai máy giảm hoặc đau bụng tăng, thai phụ nên đến bệnh viện.

Hiện, thai kỳ của chị đang ở tuần 37, chị nên khám đúng hẹn, theo dõi những thay đổi của cơ thể và chuẩn bị sẵn đồ đi sinh. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị cần đến ngay bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.

BS.CKI Nguyễn Thị Minh Phương

Trung tâm Sản Phụ khoa

Hệ thống bệnh viện Tâm Anh

