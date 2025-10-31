Cứu sản phụ chuyển dạ suýt vỡ tử cung

TP HCMChị Trang, 26 tuổi, bất ngờ chuyển dạ ở tuần 38, nguy cơ vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, được xe cấp cứu đưa đến viện cách nhà 15 km.

Đây là lần mang thai thứ hai của chị Trang, lần đầu sinh mổ. Chị khám và theo dõi suốt thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Trước ngày dự sinh khoảng một tuần, chị Trang bất ngờ chuyển dạ tại nhà ở tuần thai 38. Gia đình gọi đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 gần nhà nhất yêu cầu hỗ trợ.

Chỉ 5 phút sau, êkíp BS.CKI Hồng Văn In, Trưởng đơn vị Cấp cứu của phòng khám có mặt tại nhà chị Trang hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cách đó 15 km theo nguyện vọng gia đình. Suốt chặng đường di chuyển, bác sĩ trấn an thai phụ, kiểm tra tim thai, hướng dẫn hít sâu thở đều để giữ em bé an toàn trong bụng mẹ.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, tiếp nhận chị Trang tại phòng sinh ghi nhận cổ tử cung mở hoàn toàn, đầu của thai nhi đã lọt thấp với tim thai 145 lần/phút. Chị có vết mổ lấy thai cũ, vẫn có khả năng sinh qua ngả âm đạo.

Mẹ chị Trang ẵm cháu ngoại vừa chào đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Trang được truyền dịch. Khi tim thai nhi có dấu hiệu chậm và để giảm sức rặn của mẹ do có vết mổ cũ, bác sĩ Yến Thu quyết định dùng forceps (kẹp hỗ trợ sinh) đưa bé ra ngoài an toàn mà không cần mổ. Bé trai nặng 3,2 kg sức khỏe ổn định, còn mẹ phục hồi tốt sau sinh. "Tôi không nghĩ sinh thường được, dự tính phải sinh mổ", chị Trang nói.

Bác sĩ Yến Thu cho biết thai phụ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ do từng sinh mổ, có thể biến chứng vỡ tử cung hoặc suy thai cấp nếu không theo dõi chuyển dạ chặt chẽ. Tuy nhiên, thai phụ vẫn có thể sinh thường nhưng cần theo dõi sát sao, chọn sinh tại trung tâm y tế lớn.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ có vết mổ cũ nên theo dõi thai định kỳ ở cơ sở y tế uy tín, đặc biệt từ tuần 37 trở đi. Khi có dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng, ra dịch hồng, vỡ ối... thai phụ cần đến bệnh viện ngay.

Nhật Thành

*Tên nhân vật đã được thay đổi