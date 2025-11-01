Khi nào cần đi khám đau cổ tay?

Tôi hay đau cổ tay, mỗi lần kéo dài vài ngày. Đây là bệnh gì, khi nào cần đi khám và làm thế nào để khỏi hẳn? (Quốc Tuấn, Vĩnh Long)

Trả lời:

Tê đau, nhức mỏi cổ tay là tình trạng rất thường gặp, có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sinh hoạt sai tư thế (dùng điện thoại trong thời gian dài, gối đầu lên tay khi ngủ...), chấn thương (bong gân, trật khớp...), bệnh lý (viêm khớp dạng thấp, gout, thoái hóa khớp...).

Để tìm ra nguyên nhân chính xác gây đau cổ tay, sau khi khám lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định bạn thực hiện các xét nghiệm như xét nghiệm máu nhằm loại trừ nguy cơ nhiễm trùng; chụp X-quang hoặc MRI, CT giúp xác định các tổn thương ở mô mềm hoặc gãy xương. Tùy nguyên nhân và mức độ đau cổ tay, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng cách dùng thuốc, tập vật lý trị liệu hoặc phẫu thuật.

Bác sĩ Ơn đánh giá khả năng vận động cổ tay của người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể làm giảm triệu chứng bằng các phương pháp chăm sóc tại nhà như nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế vận động cổ tay quá mạnh, tránh các động tác lặp lại, nhưng cũng cần cử động nhẹ nhàng để tránh cứng khớp. Chườm lạnh khi đau do bong gân cấp tính có thể cải thiện sưng viêm. Chườm 20 phút sau mỗi 3-4 giờ trong hai ngày đầu tiên, lưu ý không chườm lâu mỗi lần để tránh bỏng lạnh làm tổn thương mô. Nếu người bệnh bị đau mỏi cổ tay do bong gân mạn tính, căng cơ... chườm nóng có tác dụng thư giãn cơ và tăng lưu thông máu.

Trong một số trường hợp, đau cổ tay có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý hoặc chấn thương nghiêm trọng, bạn cần đi khám để kịp thời điều trị. Các dấu hiệu này gồm:

Đau nhiều ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc không giảm sau một tuần chăm sóc tại nhà. Cơn đau có thể hết rồi tái phát liên tục hoặc nghe tiếng răng rắc khi cử động.

Tê ngứa ở cổ tay, bàn tay hoặc ngón tay, nhất là vào ban đêm.

Biến dạng cổ tay như xương lệch vị trí, có dấu hiệu cong hoặc sưng to, nóng đỏ bất thường... có thể là dấu hiệu của gãy xương hoặc trật khớp.

Hạn chế vận động, mất một phần hoặc hoàn toàn sức lực ở cổ tay, bàn tay, ngón tay, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày như giảm khả năng cầm nắm...

Nếu cơn đau thường tái phát và các biện pháp chăm sóc tại nhà không phát huy hiệu quả như mong đợi, bạn nên đi khám sớm để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng làm giảm chất lượng cuộc sống.

BS.CKI Nguyễn Văn Ơn

Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7