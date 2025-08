Đau cổ tay cảnh báo bệnh gì?

Viêm khớp, tổn thương sụn, chấn thương thể thao, sinh hoạt sai tư thế có thể gây đau cổ tay và khó khăn trong hoạt động hàng ngày.

Cổ tay là khớp được cấu tạo từ nhiều khớp và xương nhỏ, kết nối bàn tay với cẳng tay. Khớp cổ tay hoạt động gần như liên tục với các chuyển động gập, duỗi, xoay tròn... ThS.BS Trần Ngọc Chọn, Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đau cổ tay có thể xảy ra do chấn thương hoặc các tình trạng bất thường liên quan đến xương, cơ bắp, gân, dây chằng, mạch máu... Tình trạng này thường gặp ở những người sử dụng cổ tay nhiều như nhân viên văn phòng, công nhân dây chuyền sản xuất, người lao động nặng, vận động viên, người cao tuổi, từng bị chấn thương cổ tay...

Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp gây đau cổ tay.

Chấn thương thể thao: Tập gym, hít đất, cầu lông, tennis, bóng chuyền... sử dụng cổ tay liên tục. Vận động quá mức có thể gây bong gân, chèn ép dây thần kinh dẫn đến đau cổ tay.

Sinh hoạt sai cách: Sử dụng điện thoại liên tục có thể gây viêm gân ở ngón tay cái liên kết với cổ tay, khiến đau, tê hoặc ngứa ran toàn bộ vùng ngón tay, bàn tay, cổ tay. Ngủ với tư thế kê đầu trên tay, làm giảm lượng máu lưu thông đến vùng cổ tay, gây đau nhức. Uống nhiều rượu, ăn nhiều muối, đường, làm tăng nguy cơ sưng tấy, phù nề, gây đau.

Tổn thương sụn: Rách phức hợp sụn tam giác gây đau bên ngoài cổ tay, khi cử động nghe thấy tiếng lục cục, khó cử động cổ tay, cầm nắm đồ vật. Tình trạng thoái hóa khớp khiến sụn bao phủ các khớp bị bào mòn và viêm, gây sưng đau ở cổ tay.

Viêm khớp: Các dạng viêm khớp thường gặp gồm viêm khớp dạng thấp (bệnh tự miễn gây tổn thương và suy thoái khớp), gout gây đỏ, sưng, đau vùng tổn thương, viêm khớp nhiễm khuẩn cổ tay. Viêm khớp có thể gây đau nhức vùng cổ tay.

Bác sĩ Chọn kiểm tra tình trạng chức năng khớp cổ tay, bàn tay người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tùy nguyên nhân và mức độ đau cổ tay, bác sĩ chỉ định các phương pháp điều trị như dùng thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoặc tiêm cortisone cho các trường hợp đau do viêm gân, viêm khớp. Người bệnh có thể cần tập vật lý trị liệu để giảm viêm xương khớp cổ tay và cứng khớp, giảm đau và tăng cường sức mạnh cho vùng bị tổn thương. Trường hợp đau cổ tay do gãy xương, u nang hạch, chèn ép dây thần kinh... có thể phải can thiệp phẫu thuật.

Người bệnh nên tránh vận động cổ tay quá mạnh, tránh các động tác lặp lại, nhưng cần cử động nhẹ nhàng để ngăn ngừa cứng khớp. Chườm lạnh 20 phút sau mỗi 3-4 giờ, thực hiện liên tục trong hai ngày đầu tiên, không quá 20 phút mỗi lần để tránh làm tổn thương mô (áp dụng với bong gân cấp tính).

Đau cổ tay lâu ngày không khỏi có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm như nhiễm trùng, ung thư, viêm xương khớp... Người bệnh nên đi khám để kịp thời điều trị, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Phi Hồng