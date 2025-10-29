Khàn tiếng kéo dài có phải ung thư phổi?

Chồng tôi, 53 tuổi, nghiện thuốc lá, gần đây bị cúm đã khỏi nhưng vẫn khàn tiếng 3 tuần. Đây có phải triệu chứng ung thư phổi? (Lâm Bảo, TP HCM)

Trả lời:

Khàn tiếng là biểu hiện tổn thương tại chỗ hoặc vùng lân cận dây thanh. Nhiễm virus cúm có thể gây tổn thương dây thanh tại chỗ dẫn đến khàn tiếng. Sau khi khỏi cúm, tình trạng viêm thanh quản cũng giảm, khỏi hẳn trong vòng 1-2 tuần.

Ở người hút thuốc lá, viêm thanh quản hậu cúm có thể kéo dài và trở thành mạn tính. Do khói thuốc lá đi vào thanh quản được các tế bào miễn dịch nhận diện là tác nhân đe dọa giống với virus, chúng tiếp tục tập trung tại thanh quản, gây sưng, khàn tiếng.

Một số tổn thương tại chỗ khác gây khàn tiếng như loét thanh quản do trào ngược axit mạn tính (GERD), nhiễm nấm hoặc vi khuẩn lao, xuất huyết dây thanh, bệnh u nhú thanh quản. Thanh quản có nốt sần, u nang, polyp lành tính hoặc khối u ác tính (ung thư) cũng ảnh hưởng đến chức năng.

Khối u ác tính ở phổi xuất hiện gần vùng cửa sổ động mạch chủ hoặc động mạch phổi gây chèn ép dây thần kinh chi phối hoạt động dây thanh cũng dẫn đến khàn tiếng. Tình trạng này thường kèm theo biểu hiện khác như ho, gầy sút, đau ngực, khó thở.

Bác sĩ lấy mẫu sinh thiết khối u phổi cho bệnh nhân qua nội soi phế quản. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Song, chỉ dựa vào tiền sử hút thuốc và triệu chứng khàn tiếng không thể khẳng định mắc bệnh. Chồng bạn khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần cần đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán.

Bác sĩ sẽ nội soi thanh quản để điều trị tổn thương tại chỗ, phẫu thuật để loại bỏ u thanh quản, polyp, nốt sần hoặc u nhú. Loét thanh quản do nấm, lao được điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng nấm... Người bệnh viêm thanh quản do nhiễm trùng đường hô hấp trên như cúm, viêm xoang, cảm lạnh cần dùng thuốc kháng sinh hoặc corticosteroid. Liệu pháp giọng nói điều trị xuất huyết thanh quản và người bệnh nên nghỉ ngơi.

Nếu kết quả nội soi không phát hiện tổn thương thanh quản tại chỗ mà dây thanh chỉ bị liệt đơn thuần, không kèm tiền sử phẫu thuật hoặc can thiệp vùng lân cận, chồng bạn cần khám chuyên khoa hô hấp. Bác sĩ chỉ định chụp X-quang phổi, cắt lớp CT phổi liều thấp để xem có khối u vùng trung thất tạo ra chèn ép dây thần kinh quật ngược gây khàn tiếng không. Sinh thiết khối u và giải phẫu bệnh được chỉ định để khẳng định có phải ung thư phổi hay không.

Trường hợp không phát hiện vấn đề vùng lân cận thanh quản, chồng bạn cần khám thêm chuyên khoa thần kinh. Một số tình trạng như đột quỵ hoặc bệnh Parkinson cũng ảnh hưởng đến vùng não điều khiển dây thanh dẫn đến liệt và khàn tiếng.

ThS.BS Trần Duy Hưng

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội