Hội chứng tăng thông khí có nguy hiểm không?

Tôi mắc hội chứng tăng thông khí, gần đây hay chóng mặt, tê tay chân và khó thở. Tình trạng này có nguy hiểm không? (Trần Hưng, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Hội chứng tăng thông khí là tình trạng rối loạn hô hấp đặc trưng bởi các đợt thở nhanh, sâu bất thường, vượt quá nhu cầu trao đổi khí của cơ thể. Khi người bệnh thở quá mức, lượng khí CO₂ trong máu giảm dẫn đến co mạch máu não, gây ra cảm giác hoa mắt, chóng mặt, tê bì tay chân, hồi hộp hoặc sắp ngất.

Phần lớn các trường hợp tăng thông khí không nguy hiểm đến tính mạng mà chủ yếu gây ra cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, nếu không được nhận diện đúng, tình trạng này có thể bị nhầm lẫn với các bệnh lý tim mạch hoặc thần kinh. Nếu cơn tăng thông khí xảy ra khi đang lái xe, leo cầu thang hay ở nơi nguy hiểm, người bệnh có thể ngất và dẫn đến chấn thương.

Hiện, nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng tăng thông khí vẫn chưa được xác định rõ. Nhiều trường hợp khởi phát sau khi người bệnh trải qua căng thẳng, lo âu hoặc sợ hãi. Khi đó, hệ thần kinh giao cảm kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, khiến nhịp thở tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu oxy cao hơn. Tuy nhiên, nếu cơ thể không thực sự cần vận động hay gắng sức, việc thở quá nhanh làm giảm lượng CO₂ trong máu, dẫn đến các triệu chứng khó chịu. Ở một số người, tình trạng này xuất hiện ngẫu nhiên mà không tìm thấy yếu tố khởi phát rõ ràng.

Điều trị hội chứng tăng thông khí chủ yếu nhằm giúp người bệnh kiểm soát nhịp thở và giảm lo lắng. Người bệnh được hướng dẫn luyện thở bằng cơ hoành, hít sâu bằng mũi để bụng nâng lên cao hơn ngực rồi thở ra chậm rãi. Cách thở này giúp ổn định nhịp thở, giảm chóng mặt, cảm giác hụt hơi. Nếu tình trạng có liên quan đến lo âu hoặc trầm cảm, bác sĩ có thể kết hợp liệu pháp tâm lý hoặc thuốc hỗ trợ nhằm kiểm soát cảm xúc, phòng ngừa tái phát cơn tăng thông khí.

Ths.BS Thân Thị Ngọc Lan

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội