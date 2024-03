Ho ra máu ồ ạt do giãn động mạch phế quản

TP HCMÔng Văn, 45 tuổi, ho ra khoảng 300 ml máu do giãn vỡ động mạch phế quản trên nền lao phổi, xơ phổi.

Ngày 20/3, ThS.BS Nguyễn Xuân Thắng, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân bị tổn thương nhu mô hai phổi, xuất hiện túi giả phình mạch máu trong phổi. Đây là sự kết hợp giữa lòng động mạch và mô liên kết xung quanh, tạo thành một khoang chứa máu nằm bên ngoài thành mạch, hậu quả từ vỡ mạch máu. 2-3 năm trước ông Văn từng ho ra máu nhưng chỉ điều trị nội khoa.

Ho ra máu cấp tính do giãn động mạch phế quản là cấp cứu nội khoa thường gặp. Điều trị nội khoa chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời. Ho ra máu số lượng nhiều, không được khám và điều trị kịp thời, người bệnh có thể suy hô hấp hoặc sốc mất máu dẫn đến tử vong, theo bác sĩ Thắng.

Các bác sĩ hội chẩn thống nhất can thiệp nút mạch điều trị cấp cứu cho bệnh nhân. Ê kíp đưa một ống thông nhỏ siêu chọn lọc vào các nhánh mạch máu tăng sinh và giả phình của các động mạch cấp máu cho hai phổi. Sau đó nút tắc từng nhánh động mạch tổn thương bằng vật liệu chuyên dụng.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, các nhánh mạch máu tổn thương đã được bít tắc thành công. Ông Văn không còn ho ra máu, dự kiến xuất viện sau ba ngày.

Các bác sĩ can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ho ra máu trên nền lao phổi, xơ phổi khá phổ biến. Kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị ho ra máu đã cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Nút tắc mạch bằng can thiệp nội mạch có tác dụng cầm máu tức thời và lâu dài, hữu hiệu nhất trong cầm máu điều trị ho ra máu cấp tính và tái phát.

Bệnh viện Tâm Anh cũng ứng dụng can thiệp nội mạch cấp cứu nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, các bệnh liên quan đến tim mạch, tiêu hóa, thận niệu.

Nguyễn Trung Đức

* Tên người bệnh đã được thay đổi