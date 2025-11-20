Ho dai dẳng có phải viêm phế quản bội nhiễm?

Tôi ho nhiều tuần nay, có đờm đặc màu vàng, rát cổ họng, trước đó được chẩn đoán viêm phế quản nhưng không điều trị dứt điểm. Tình trạng của tôi có phải bị bội nhiễm không? (Thu Hương, Hà Nội)

Trả lời:

Nguyên nhân chính của viêm phế quản bội nhiễm là do virus gây viêm ban đầu làm suy yếu hệ miễn dịch và tổn thương niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Các loại virus thường gặp gồm cúm, hợp bào hô hấp (RSV), coronavirus... Khi hàng rào bảo vệ bị phá vỡ, vi khuẩn như phế cầu, haemophilus influenzae hay moraxella catarrhalis dễ phát triển, khiến tình trạng viêm nặng hơn. Người già, trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh mạn tính thường dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh thường ho nhiều, có đờm đặc màu vàng hoặc xanh, kèm ngứa rát cổ họng. Một số trường hợp khó thở, thở khò khè, đau tức ngực khi hít sâu. Sốt cao trên 38,5 độ C, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân cũng là những dấu hiệu thường gặp. Bệnh có thể khiến trẻ nhỏ nôn trớ, bỏ bú, quấy khóc nhiều, dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường nếu không được khám sớm. Những triệu chứng của bạn có khả năng do viêm phế quản bội nhiễm. Bạn nên đi khám chuyên sâu để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Điều trị viêm phế quản bội nhiễm chủ yếu tập trung vào kiểm soát vi khuẩn gây bội nhiễm. Khi xác định có nhiễm khuẩn, bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh phù hợp. Các thuốc hỗ trợ như giảm ho, hạ sốt, long đờm hoặc hỗ trợ hô hấp được sử dụng tùy theo triệu chứng của người bệnh. Người bệnh cần chú trọng nghỉ ngơi, uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, tránh môi trường khói bụi và tăng cường dinh dưỡng để phục hồi sức đề kháng.

Viêm phế quản bội nhiễm không chỉ khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược mà còn có thể dẫn tới viêm phổi hoặc suy hô hấp cấp nếu không được điều trị đúng cách. Khi ho kéo dài, sốt tái phát hoặc đờm chuyển màu, người bệnh nên tới chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán, điều trị sớm, tránh để bệnh âm thầm tiến triển và biến chứng nguy hiểm hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội