Hệ lụy sức khỏe nếu thiếu vi chất

Khác với chất sinh năng lượng, thiếu vi chất ở người lớn thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết, khi phát hiện có thể xảy ra biến chứng nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Hương, Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bác sĩ Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome miền Bắc, cho biết, cơ thể con người như một cỗ máy cần năng lượng để hoạt động mỗi ngày. Bên cạnh các chất bột đường, chất đạm, chất béo giúp các cơ quan vận hành hiệu quả, các vi chất dinh dưỡng là những chất xúc tác không thể thiếu trong quá trình tạo ra nguồn năng lượng ấy. Nếu thiếu hụt vi chất có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng.

Bữa ăn đơn điệu có thể dẫn đến thiếu vi chất dinh dưỡng. Ảnh: Shutterstock.

Dù chỉ cần một lượng rất nhỏ, tính bằng mcg nhưng nếu cơ thể thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn.

Thiếu vitamin A dẫn đến nguy cơ tăng khả năng mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt như quáng gà, đục thủy tinh thể, khô giác mạc, tổn thương giác mạc, mù lòa...

Thiếu vitamin nhóm B khiến cơ thể luôn cảm thấy uể oải mệt mỏi (vitamin B12), nhiệt miệng, loét miệng, suy giảm trí nhớ, nặng hơn có thể dẫn đến suy tim.

Thiếu vitamin C có thể gây ra các tình trạng xuất huyết dưới da, vết thương lâu lành, tổn thương niêm mạc miệng, bệnh nha chu, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng...

Thiếu vitamin D dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như hội chứng nhuyễn xương ở người trưởng thành và loãng xương ở người cao tuổi.

Thiếu vitamin E xuất hiện các hiện tượng liên quan đến vấn đề thần kinh, rối loạn thị lực nếu thiếu vitamin E trong thời gian dài.

Thiếu vitamin K đối mặt với các bệnh lý nghiêm trọng như tim mạch, ung thư, loãng xương, xuất huyết dưới da, mất máu...

Thiếu vitamin K có thể dẫn tới mắc ung thư, loãng xương, các bệnh tim mạch. Ảnh: Shutterstock.

Thiếu sắt gây thiếu máu dinh dưỡng, phụ nữ mang thai nếu bị thiếu sắt rất dễ sinh non, dễ bị thiếu máu sau khi sinh, trẻ sinh ra thường bị thiếu cân, tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho cả mẹ và con.

Thiếu kẽm dẫn đến các bệnh lý xơ vữa động mạch, rụng tóc, suy giảm thị lực, vết thương lâu lành, nhiệt miệng, chán ăn, một số bệnh mãn tính ảnh hưởng đến xương khớp.

Thiếu i-ốt dễ mắc các bệnh về tuyến giáp, mệt mỏi giảm khả năng lao động về thể chất lẫn trí tuệ, tăng cân, tích tụ mỡ không phù hợp, giảm khả năng điều hòa thân nhiệt (thường xuyên có cảm giác lạnh), bướu cổ... Phụ nữ mang thai thiếu i-ốt rất dễ bị sinh non, thai chậm phát triển, thai chết lưu hoặc gây suy giáp bẩm sinh.

Thiếu canxi gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như loãng xương, dễ gãy xương, sa sút trí tuệ giảm trí nhớ. Thiếu canxi kéo dài cơ tim sẽ co bóp yếu, làm việc dễ mệt và vã mồ hôi.

Dinh dưỡng đúng, đủ cho người lớn thiếu vi chất

Vi chất dinh dưỡng rất cần cho sức khỏe, giúp phát triển tầm vóc, trí tuệ, phòng được bệnh tật. Tuy lượng vi chất cơ thể cần rất nhỏ nhưng lại rất dễ bị thiếu hụt trong chế độ ăn hàng ngày, nhất là những người có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập thấp.

Để bổ sung dinh dưỡng cho người lớn thiếu vi chất cần phải đa dạng hóa bữa ăn, có sự phối hợp 15-20 loại thức ăn từ 4 nhóm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày, đồng thời, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng.

Canxi: Nhu cầu khuyến nghị lượng canxi cần tiêu thụ cho người trưởng thành khoảng 800 - 900 mg một ngày. Phụ nữ mang thai và cho con bú cần khoảng 1.200-1.300 mg một ngày. Các thực phẩm bổ sung canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa, rạm tươi, tép khô, ốc, tôm tươi...

Sắt: Nhu cầu khuyến nghị lượng sắt cần tiêu thụ cho người trưởng thành ở mức 11,9 mg đến 17,4 mg; phụ nữ mang thai tăng lên trên 15 mg. Các thực phẩm bổ sung sắt như thịt bò, hàu, cua đồng, tôm khô, rau chân vịt, đậu phụ, đậu nành, đậu trắng...

Kẽm: Nhu cầu khuyến nghị kẽm cần tiêu thụ cho người trưởng thành khoảng 8 mg một ngày, phụ nữ mang thai 11-13 mg một ngày. Các loại thực phẩm bổ sung kẽm như hàu, thịt bò, cua biển, hạt bí.

I-ốt: Nhu cầu khuyến nghị lượng i-ốt cần tiêu thụ cho người trưởng thành là 150 mcg một ngày và phụ nữ mang thai 220 mcg một ngày. Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, nên dùng muối có chứa thành phần i-ốt để bổ sung hàng ngày với liều lượng < 5 gram muối (tương đương gần một thìa cà phê).

Vitamin A: Nhu cầu khuyến nghị vitamin A cho người trưởng thành là 650 - 900 mcg một ngày, phụ nữ có thai 40 mcg, cho con bú cần tăng thêm 450 mcg/ngày. Các thực phẩm bổ sung vitamin A như gan gà, gan lợn, gan bò, cà rốt, bí rợ, cà chua...

Vitamin nhóm B: Nhu cầu khuyến nghị vitamin B cho người trưởng thành chỉ ở mức 1,4 mg đến 1,5 mg. Các thực phẩm bổ sung vitamin B như thịt gà, thịt heo, thịt bò, gan động vật, trứng, sữa, gạo lứt, bánh mì nguyên cám, vỏ các loại hạt...

Vitamin B có nhiều trong trứng, vỏ các loại hạt, bánh mì nguyên cám. Ảnh: Shutterstock.

Vitamin C: Nhu cầu khuyến nghị vitamin C cho người trưởng thành là 100 mg một ngày, phụ nữ có thai, cho con bú, người nghiện thuốc lá nhu cầu tăng lên 50-100%. Các thực phẩm bổ sung vitamin C như bông cải xanh, rau cải xoăn, kiwi, dâu tây, các loại trái cây họ cam quýt....

Vitamin D: Nhu cầu khuyến nghị vitamin D cho người trưởng thành 15 - 20 mcg một ngày (600-800 UI). Các thực phẩm bổ sung vitamin D như trứng, cá biển, sữa, bánh quy..; nên tắm nắng từ 9h đến 15h.

Vitamin E: Nhu cầu khuyến nghị vitamin E cho người trưởng thành là 15 mcg một ngày. Các thực phẩm bổ sung vitamin E như dầu hạt hướng dương, dầu mè, dầu ô liu, sữa, gan heo gan gà, gan bò, các loại rau mầm, giá sống...

Vitamin K: Nhu cầu khuyến nghị vitamin K cho người trưởng thành là 150 mcg một ngày. Các thực phẩm bổ sung vitamin K như cải xoăn, rau càng cua, cải bắp, xà lách, rau bina, củ cải đường, ngò gai, bạc hà, húng quế, kiwi...

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Hương

Nutrihome mang đến dịch vụ thăm khám, chăm sóc sức khỏe cao cấp, chuyên nghiệp từ khám, tư vấn dinh dưỡng, xét nghiệm và kiểm tra xem cơ thể đang thiếu hoặc thừa các vi chất nào, từ đó đưa ra những tư vấn và phác đồ điều trị thích hợp.

Hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò khối phổ 2 lần UPLC-MS/MS hiện đại nhất với độ nhạy và độ đặc hiệu cao có khả năng định lượng nồng độ vi chất ở mức thấp nhất (nanogram/ml) với độ chính xác cao. Ảnh: Nutrihome.

Người lớn, trẻ em sẽ được các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành của Nutrihome thiết kế thực đơn cá thể hóa, bộ phận tiết chế dinh dưỡng hướng dẫn thực hành nấu các món ăn giàu dưỡng chất, ngon miệng, bắt mắt, giúp cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể nhanh nhất có thể.

Phong Phong