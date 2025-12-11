Hay nhịn ăn sáng có bị sỏi mật không?

Tôi dậy trễ nên hay nhịn ăn sáng và ăn trưa sớm, gần đây phát hiện sỏi mật nhỏ. Có phải nhịn ăn sáng tạo điều kiện sỏi mật hình thành không? (Loan, TP HCM)

Trả lời:

Nhiều người thường bỏ bữa sáng do bận rộn, làm việc ca đêm và ngủ ngày, không có thời gian ăn sáng hoặc muốn giảm cân nhanh vì nghĩ bỏ bữa sáng giúp giảm calo... Tuy nhiên, bữa sáng rất quan trọng, giúp kích thích hệ tiêu hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài.

Nhịn ăn sáng diễn ra trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất, gây mệt mỏi, uể oải, không có tinh thần làm việc hay học tập. Cụ thể, khi không ăn sáng, túi mật không co bóp được để đẩy dịch mật xuống ruột non. Lúc này, dịch mật bị ứ đọng quá lâu trong túi mật, tạo điều kiện cho cholesterol lắng đọng, lâu ngày kết tinh, hình thành sỏi mật.

Thường xuyên nhịn ăn sáng còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác của cơ thể như não, cơ bắp thiếu glucoze - nguồn năng lượng chính giúp người bệnh tỉnh táo và hoạt động hiệu quả. Dạ dày trống rỗng quá lâu có thể dẫn đến tăng tiết axit gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược. Nhịn ăn sáng làm rối loạn quá trình chuyển chất béo khiến mỡ dễ tích tụ trong gan.

Bác sĩ Thanh Quýt đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thói quen này còn làm tăng nồng độ cholesterol trong dịch mật, giảm hormone cholecystokinin (CCK) khiến mật khó lưu thông hơn, tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi mật. Bạn nên cố gắng dậy sớm hơn và ăn sáng đầy đủ. Bữa sáng có thể đơn giản nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng như yến mạch, trứng, sữa chua, trái cây hoặc rau xanh. Ăn sáng đầy đủ giúp bạn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, tăng cường sức khỏe tổng thể.

BS.CKII Ngô Thị Thanh Quýt

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - mật - tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM