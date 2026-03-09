Giảm cân sau Tết

TP HCMÁp lực công việc cuối năm cùng với tâm lý ăn uống thoải mái mấy ngày Tết khiến chị Xuân, 28 tuổi, tăng hơn 5 kg, phải điều trị để giảm cân.

Sau một tháng, chị tăng 5 kg kèm ợ nóng, ợ chua, buồn nôn. Bác sĩ chẩn đoán chị bị trào ngược dạ dày thực quản, tư vấn khám giảm cân để giảm trào ngược. Lúc này chị Xuân nặng 68 kg, BMI 28.3, gần chạm ngưỡng béo phì độ hai, trong đó khối lượng mỡ chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thể. Bác sĩ chẩn đoán chị bị trào ngược dạ dày thực quản, tư vấn giảm cân để giảm trào ngược. Lúc này chị Xuân nặng 68 kg, BMI 28.3, gần chạm ngưỡng béo phì độ hai, trong đó khối lượng mỡ chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thể.

BS.CKI Đỗ Tiến Vũ, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng tăng cân sau Tết do ăn uống không kiểm soát khá phổ biến. Số người đến khám tại bệnh viện Tâm Anh mỗi ngày 50-60 lượt, tăng khoảng 20% so với thời điểm trước Tết. Tăng cân làm thay đổi ngoại hình, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa, trào ngược dạ dày thực quản, tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Bác sĩ Vũ tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Xuân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Vũ giải thích mỡ thừa, nhất là mỡ nội tạng, làm tăng áp lực trong ổ bụng, đẩy dạ dày lên trên gây thoát vị hoành, suy yếu cơ thắt dưới thực quản, khiến axit dễ dàng trào ngược lên. Người bệnh ăn nhiều thức ăn có hàm lượng chất béo cao làm cản trở quá trình bài tiết các hormone tiêu hóa chất béo và protein hoặc hormone ức chế sự thèm ăn, dẫn đến giãn cơ thắt thực quản dưới, giảm khả năng ngăn chặn trào ngược. Nếu để tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến viêm thực quản, ăn mòn, tổn thương thực quản tiền ung thư (thực quản Barret) và ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Chị Xuân được bác sĩ tư vấn giảm 10-15% cân nặng bằng liệu trình giảm cân kết hợp sử dụng thuốc ức chế thèm ăn, giảm năng lượng nạp vào, điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường tập thể dục.

Những ngày đầu, chị bắt đầu thay đổi từ bữa ăn, hạn chế dần các món nhiều chất béo và tinh bột như bánh chưng rán, thịt nướng, đồ ăn nhanh, giảm đồ ngọt. Chị ăn trái cây, bưởi, sữa chua không đường mỗi khi đói. Chiều tối chị đi bộ khoảng 30 phút, thỉnh thoảng đạp xe hoặc tập các thiết bị thể dục ngoài trời.

Theo bác sĩ Vũ, sau kỳ nghỉ Tết với nhiều bữa ăn sum họp, không ít người bắt đầu hành trình "lấy lại vóc dáng". Song hành trình giảm cân sau Tết thường khó khăn hơn bình thường do thói quen thả lỏng bản thân để nghỉ ngơi, sinh hoạt không điều độ, không chú ý kiểm soát ăn uống dẫn đến tăng cân. Điều này tạo thành thói quen rất khó bỏ ngay khi đã hết nghỉ Tết. Một số người nhịn ăn cực đoan đột ngột để mong giảm cân nhanh vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa có tác dụng ngược khiến tăng cân nhiều hơn.

Bác sĩ khuyến cáo nên ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm lành mạnh kể cả những ngày lễ, Tết. Duy trì tập thể dục với các bài tập phù hợp với sức khỏe, ngủ đủ 6-8 tiếng một ngày, nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước. Hạn chế ăn khuya, ăn quá nhiều trong ngày vì dễ tăng cân, gây rối loạn chuyển hóa. Người thừa cân, béo phì cần đi khám để được tư vấn, điều trị phù hợp.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi