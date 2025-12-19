Giảm cân để chữa 4 bệnh mạn tính

TP HCMAnh Trường, 31 tuổi, tăng 30 kg trong một năm rưỡi, bác sĩ chẩn đoán béo phì, đái tháo đường, vảy nến và tăng huyết áp nên cần giảm cân để chữa cả 4 bệnh.

Anh Trường bị nổi mẩn ở lưng hơn một năm trước, nghĩ bị viêm da hoặc dị ứng. Sau đó, khớp gối của anh cũng nổi mẩn đỏ, sưng và đau nên đi khám. BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận anh Trường nặng 119 kg, cao 1,75 m, BMI 38.8, mỡ nội tạng gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn. Anh bị béo phì mức cao nhất, kèm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh vảy nến thể khớp.

Viêm khớp vảy nến là bệnh tự miễn mạn tính, ngoài gây viêm, sưng đau phá hủy các khớp xương tới tàn phế, bệnh còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như hệ tiêu hóa, cột sống, da...

Bác sĩ Hà tư vấn liệu trình giảm cân cho anh Trường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hà chỉ định điều trị viêm khớp vảy nến bằng thuốc sinh học đồng thời kết hợp thuốc điều trị giảm cân và kiểm soát huyết áp, đái tháo đường song song điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập, vận động phù hợp nhằm ngăn bệnh tái phát. Anh Trường được hướng dẫn chế độ ăn giàu dinh dưỡng nhưng hạn chế thịt đỏ, bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, các loại rau lá xanh, trái cây để tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp và ổn định đường huyết.

Thời gian đầu anh Trường tự tập nâng tạ, chạy bộ, tập gym 1-2 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, anh thường bị hụt hơi, tim đập nhanh, đau nhức các khớp, huyết áp tăng lại nên bỏ vận động thể chất. Trong hai tuần đầu tiên, chuyên viên vận động nhận thấy cân nặng của anh Trường và mức độ đau khớp giảm không đáng kể song khối lượng cơ bắp lại giảm nhiều. Do đó, anh được hướng dẫn bài tập đơn giản với cường độ vừa phải, như tập bơi 30 phút mỗi lần, tuần 2-3 lần, xen kẽ với đạp xe, đi bộ, leo cầu thang. Mỗi khi thấy tim đập nhanh, anh tạm nghỉ, uống một chút nước, hít sâu rồi nín thở trong khoảng hai giây sau đó từ từ thở ra để điều hòa lại huyết áp.

Tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ, sau hai tháng, anh giảm 11 kg, tần suất các cơn đau do viêm khớp giảm, vùng da mẩn đỏ trên lưng không bị lan rộng thêm và có dấu hiệu mờ dần. Anh duy trì điều trị để đạt mục tiêu giảm còn 80 kg.

"Vảy nến và béo phì có tác động qua lại lẫn nhau", bác sĩ Hà giải thích. Mỡ thừa làm thay đổi thành phần tế bào và hoạt động của các tế bào viêm trong da, ảnh hưởng đến các bệnh tự miễn, kích hoạt bệnh vảy nến và làm tình trạng bệnh nặng hơn. Giảm cân giúp giảm tình trạng bệnh vảy nến và tăng hiệu quả điều trị cho người béo phì, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp ổn định.

Người mắc bệnh viêm khớp vảy nến, đái tháo đường cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, ăn uống phù hợp, tránh đồ uống chứa cồn, không hút thuốc lá, hạn chế căng thẳng kéo dài để kiểm soát bệnh tốt hơn.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã thay đổi