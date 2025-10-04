6 thói quen giúp kiểm soát huyết áp sáng sớm

Uống nước ấm, vận động nhẹ nhàng, ăn sáng đầy đủ, hạn chế chất kích thích, giữ tinh thần thoải mái có thể ổn định huyết áp vào đầu ngày.

Khi thức dậy, cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, tim đập nhanh hơn, mạch máu co lại làm huyết áp tăng. Nếu huyết áp tăng cao có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn những thay đổi tốt vào buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp, nên duy trì đều đặn mỗi ngày.

Tránh thay đổi tư thế đột ngột

Khi vừa thức dậy nếu thay đổi tư thế quá nhanh có thể làm huyết áp dao động mạnh, gây chóng mặt hoặc hoa mắt, ngã. Bạn hãy nằm yên trên giường vài phút, sau đó từ từ ngồi dậy, hít thở sâu rồi mới đứng lên và di chuyển. Thói quen này giúp cơ thể thích nghi dần, giảm nguy cơ tụt hoặc tăng huyết áp đột ngột vào buổi sáng.

Uống nước ấm sau khi thức dậy

Uống nước để bù nước sau một đêm, tim bơm máu đi khắp cơ thể dễ dàng hơn. Nên uống một ly nước ấm khoảng 200 ml sau giấc ngủ dài. Duy trì đều đặn thói quen này có thể cân bằng huyết áp, hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru, mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim mạch.

Buổi sáng nên ăn các loại thực phẩm như trái cây tươi, hạn chế đường, muối giúp kiểm soát huyết áp. Ảnh: Đình Diệu

Ăn sáng đầy đủ

Chế độ ăn uống cân bằng, ít muối, đường tinh luyện và chất béo bão hòa tốt cho tim. Một số thực phẩm có lợi vào buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp như rau củ quả, các loại hạt giàu omega-3. Tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, đường, muối có thể làm tăng huyết áp đột ngột.

Tập luyện đều đặn

Một số bộ môn được khuyến khích cho người tăng huyết áp gồm đi bộ, chạy bộ, bơi, đạp xe, yoga... Nên duy trì tập luyện ít nhất 5 buổi mỗi tuần và mỗi lần tối thiểu 30 phút. Giữ cân nặng hợp lý với chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 18,5 đến 22,9 có thể phòng ngừa bệnh về tim mạch.

Hạn chế chất kích thích

Thuốc lá, cà phê và các loại nước tăng lực khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng cao. Chỉ nên uống cà phê với lượng vừa phải và không nên uống ngay vào lúc sáng sớm khi vừa thức dậy.

Giữ tinh thần thoải mái

Nghe nhạc, trò chuyện với người thân, thiền hoặc bài tập kiểm soát hơi thở... góp phần kiểm soát huyết áp. Nghe nhạc buổi sáng hỗ trợ người bị cao huyết áp giảm trung bình 9 mmHg huyết áp tâm thu, 6,5 mmHg huyết áp tâm trương đồng thời ổn định nhịp tim, giảm lo âu và ngủ ngon hơn.

Bác sĩ Bình khuyên người tăng huyết áp nên đo huyết áp tại nhà bằng thiết bị chuẩn để kiểm soát bệnh kịp thời. Chế độ dinh dưỡng cần đảm bảo đủ lượng đường, đạm và chất béo để cơ thể không thiếu chất. Thường xuyên bổ sung thêm hoạt chất sinh học thiên nhiên như Policosanol (GDL-5) tinh chiết từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Đình Diệu