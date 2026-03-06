Giảm bao nhiêu kg một tháng để không hại sức khỏe?

Tôi muốn giảm cân khoảng 12 kg, mỗi tháng tôi nên giảm bao nhiêu kg để tránh tăng cân trở lại, đảm bảo sức khỏe? (Lê Đức Minh, Hà Nội)

Trả lời:

Giảm cân giúp người thừa cân, béo phì cải thiện ngoại hình, đồng thời ổn định các chỉ số chuyển hóa và giảm nguy cơ biến chứng như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu... Tuy nhiên, giảm cân quá nhanh không tốt cho sức khỏe, có thể dẫn đến mất cơ, thiếu hụt vi chất, dễ tái tăng cân. Một số người có thể gặp tình trạng thiếu hụt protein, sắt, vitamin D hoặc rối loạn kinh nguyệt do chế độ ăn quá khắt khe.

Theo hướng dẫn của Trung Tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) giảm cân bền vững nên dựa trên mức thâm hụt (năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp vào) khoảng 500-750 kcal mỗi ngày thông qua điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động. Giảm đột ngột hoặc lượng calo giảm quá sâu khiến cơ thể thích nghi bằng cách giảm chuyển hóa cơ bản, làm quá trình giảm cân chậm và dễ tăng cân trở lại sau đó.

Tốc độ giảm cân an toàn thường ở khoảng 0,5-1 kg mỗi tuần, tương đương 2-4 kg mỗi tháng tùy thể trạng ban đầu. Đây là mức được nhiều hiệp hội chuyên môn như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị nhằm đảm bảo giảm mỡ nhưng vẫn duy trì khối cơ, hạn chế rối loạn chuyển hóa.

Mục tiêu thực tế thường là giảm 5-10% cân nặng ban đầu trong 3-6 tháng. Mức giảm này góp phần cải thiện đường huyết, huyết áp và mỡ máu ở người thừa cân, béo phì. Ví dụ, người nặng 80 kg có thể đặt mục tiêu giảm khoảng 4-8 kg trong nửa năm đầu tiên, sau đó chuyển sang giai đoạn duy trì.

Giảm cân khoa học không chỉ tập trung vào con số trên cân mà hướng đến giảm mỡ, nhất là mỡ nội tạng, theo dõi vòng eo và các chỉ số chuyển hóa định kỳ đồng thời duy trì hoặc tăng khối cơ. Bạn nên chú ý kết hợp chế độ ăn cân đối, tăng cường protein, chất xơ. Tập luyện sức bền, kháng lực giúp cải thiện thành phần cơ thể, nên vận động ít nhất 150-300 phút mỗi tuần ở cường độ trung bình hoặc 75-150 phút ở cường độ mạnh, kết hợp bài tập tăng cường cơ ít nhất hai ngày mỗi tuần. Người có BMI từ 25 kg/m² trở lên (theo phân loại dành cho người châu Á) hoặc có bệnh nền nên được tư vấn chuyên khoa trước khi áp dụng chế độ giảm cân.

BS.CKI Trần Thị Huyền Trang

Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội