Giảm 21 kg trước khi kết hôn

TP HCMAnh Tùng, 32 tuổi, tăng cân nhanh nặng 95 kg, quyết tâm điều trị béo phì và giảm 21 kg trước khi cưới.

Anh Tùng từng giảm cân bằng cách uống thuốc (mua trên mạng), châm cứu, cấy chỉ, uống trà lá ổi và lá sen thanh lọc cơ thể nhưng đều thất bại. Lần này anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chỉ số BMI 34, béo phì mức cao nhất, mắc nhiều bệnh như tiền tiểu đường, rối loạn mỡ máu, men gan cao, gan nhiễm mỡ độ 3.

Anh Tùng được lấy máu xét nghiệm khi đến khám giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức cho anh Tùng, kết hợp thuốc và chế độ dinh dưỡng khoa học, luyện tập vừa sức, dựa trên lịch làm việc, sinh hoạt. Mỗi tuần anh đi bơi, đạp xe ít nhất ba buổi, hạn chế ngủ nướng, không uống rượu bia.

Sau hơn 4 tháng kiên trì, cân nặng của anh xuống 74 kg, không mệt như những lần giảm cân trước. Anh dự định thực hiện đông hủy mỡ để vòng bụng nhỏ thêm, tự tin mặc vest trong lễ cưới tổ chức vào hai tháng tới.

Bác sĩ Hà kiểm tra các chỉ số khi anh Tùng đến tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy từng cơ địa, sức khỏe và bệnh nền của mỗi người, bác sĩ sẽ đưa ra liệu trình điều trị giảm cân khác nhau. Bác sĩ Hà lưu ý người béo phì không nên áp dụng liệu trình giảm cân của người khác. Điều chỉnh lối sống lành mạnh kết hợp điều trị béo phì đa mô thức, dễ thực hiện, không xâm lấn giúp người bệnh giảm cân hiệu quả.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi