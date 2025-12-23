Cùng vợ giảm cân

TP HCMTrong suốt 5 tháng chị Thoa điều trị béo phì, anh Nguyên cùng thay đổi thói quen ăn uống và chơi thể thao, ủng hộ tinh thần giúp vợ giảm 12 kg.

Vợ chồng anh Nguyên chị Thoa, cùng 41 tuổi, mỗi ngày chơi cầu lông khoảng một tiếng rồi đi bộ giãn cơ khoảng 30 phút, sau đó về nhà nấu ăn với chế độ lành mạnh. Thói quen này được anh duy trì 5 tháng nay, từ khi chị Thoa thử nhiều cách giảm cân nhưng đều thất bại.

Đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị, chị Thoa cao 1,5 m, nặng 74 kg, béo phì mức độ cao nhất với BMI 33 kèm rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ độ hai, tiền đái tháo đường, khớp gối bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, xây dựng liệu trình giảm cân kết hợp thuốc, điều chỉnh ăn uống, vận động cho chị Thoa.

Tuy nhiên, một tuần đầu chị quên lịch uống thuốc, cũng không tập thể dục như chuyên viên vận động tư vấn. Cân nặng thời gian đầu hầu như không thay đổi khiến chị chán nản, muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Người béo phì thường cảm thấy tự ti về cơ thể, có xu hướng khó chấp nhận, chán ghét bản thân. Bác sĩ Hoàng lý giải, về mặt tâm lý, họ cảm thấy không thỏa mãn với hình ảnh bản thân hoặc chịu áp lực từ xã hội, khả năng chịu đựng thấp, dễ lo âu, căng thẳng. Lâu dần tình trạng này dẫn đến trầm cảm, mất động lực sống, tác động xấu đến nhận thức, làm thay đổi hành vi. Biểu hiện rõ nhất là thói quen ăn uống, sinh hoạt, vận động thiếu lành mạnh, gây tăng cân mất kiểm soát.

Bác sĩ Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân cho vợ chồng anh Nguyên và chị Thoa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Nguyên quyết định đồng hành giảm cân để động viên vợ. Chị Thoa tái khám sau hai tuần, anh cũng bắt đầu theo liệu trình giảm cân với cân nặng 75 kg, BMI 26, béo phì độ một. Không chỉ nhắc vợ uống và tiêm thuốc đúng giờ, đúng liều, anh thu xếp, điều chỉnh lại công việc để dành nhiều thời gian hơn cho vợ.

Nhờ có chồng đồng hành, tâm trạng chị Thoa tốt dần, dành thời gian thư giãn để bớt căng thẳng tâm lý. Sau ba tháng kiên trì, chị Thoa giảm 8 kg, đến tháng thứ 5 đã giảm được 12 kg, cải thiện gan nhiễm mỡ, chỉ số mỡ máu, hết lo âu trầm cảm. Anh Nguyên cũng giảm 6 kg trong thời gian đồng hành cùng vợ giúp vóc dáng thon gọn, săn chắc hơn.

Đức Hạnh

* Tên người bệnh đã được thay đổi