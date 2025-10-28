Giảm 17 kg nhờ có bạn đồng hành

TP HCMChị Thu, 35 tuổi, tăng 20 kg sau sinh, tìm cách giảm cân nhiều lần thất bại, nay có bạn cùng nhắc lịch dùng thuốc, điều chỉnh ăn uống và tập thể dục mỗi ngày.

Chị Thu tăng từ 55 kg lên 75 kg sau sinh con, mỗi lần nhịn ăn giảm cân thường hoa mắt, chóng mặt, kiệt sức nên bỏ dở kế hoạch. Lần này chị cùng bạn là chị Hoài đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị giảm cân, với BMI 29.6 còn chị Hoài nặng 70 kg, BMI 27. Cả hai đều ở ngưỡng béo phì độ một, rối loạn mỡ máu và gan nhiễm mỡ độ hai, ngoài ra chị Hoài còn có nhiều u nang nhỏ ở buồng trứng.

Chị Hoài và chị Thu (áo đen) được lấy máu xét nghiệm và kiểm tra đường huyết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, đã xây dựng liệu trình giảm cân riêng biệt cho từng người theo mô hình đa phương thức, cá thể hóa trên cơ sở điều kiện sinh hoạt và thói quen. Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn cho chị Hoài cách ăn vặt hợp lý, không cần kiêng khem quá mức. Chị Thu được hướng dẫn những bài tập đơn giản, vừa sức, tận dụng thời gian rảnh rỗi hiệu quả.

Hai chị đồng hành tập luyện, nhắc nhau dùng thuốc đúng giờ, trao đổi công thức và cách chế biến những món ăn phù hợp mục tiêu giảm cân. Hai tuần đầu, chị Thu giảm 2,6 kg, chị Hoài giảm 1,5 kg, đến tuần thứ ba cân nặng gần như chững lại. "Lúc đó tôi muốn bỏ cuộc, may Hoài và bác sĩ động viên kiên trì theo liệu trình", chị Thu nói.

Sau 4 tháng, chị Thu giảm 17 kg, chị Hoài giảm 15 kg, hết béo phì, tình trạng gan nhiễm mỡ cải thiện.

Bác sĩ Hà cho hay nhiều phụ nữ sau sinh muốn giảm cân cấp tốc để lấy lại vóc dáng nên đã áp dụng các biện pháp cực đoan như nhịn ăn khắt khe hoặc tập luyện cường độ cao, ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, nhịn ăn quá mức khiến cơ thể không đủ năng lượng hoạt động, không chỉ gây mệt mỏi, đuối sức mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác như mất cơ, mất nước... Phụ nữ sau sinh muốn điều trị béo phì nên kiên trì, phối hợp với bác sĩ và người thân để tăng hiệu quả, giảm cân bền vững.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi