Chữa hết béo phì ở tuổi trung niên

TP HCMÔng Kiên, 54 tuổi, béo phì nhiều năm, nhờ liệu trình cá thể hóa đã giảm 21 kg và 1/2 vòng bụng sau 7 tháng điều trị.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ông Kiên nặng 84 kg, cao 1,63 m, vòng bụng hơn 170 cm, BMI 31.6, béo phì độ hai (độ cao nhất). BS.CKII Trương Thị Vành Khuyên, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, ghi nhận ông Kiên cao huyết áp, gan nhiễm mỡ độ ba, tăng axit uric, rối loạn lipid máu. Tình trạng gan nhiễm mỡ nặng khiến gan tổn thương dẫn đến muối mật (axit trong mật) dư thừa, tồn đọng trong cơ thể. Đây là nguyên nhân khiến ông Kiên ngứa da, nổi mề đay, dị ứng.

Theo bác sĩ Khuyên, giảm cân ở tuổi trung niên khó khăn hơn nhiều so với tuổi trẻ. Trung bình mỗi năm người trung niên sẽ tăng khoảng 0,5 kg, chủ yếu là mỡ. Quá trình giảm cơ do lão hóa diễn ra nhanh ở lứa tuổi ngoài 50 khiến người trung niên dễ tăng cân hơn. Thay đổi thể chất và lối sống do tuổi tác khiến lượng hormone duy trì cơ bắp giảm, cơ thể ít tiêu hao năng lượng hơn.

Vòng bụng 170 cm của ông Kiên trong lần đầu đi khám giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Kiên được tư vấn giảm cân để kiểm soát tình trạng bệnh. Bác sĩ xây dựng liệu trình cá thể hóa, kết hợp các chuyên khoa nội tiết, dinh dưỡng, vận động giúp ông Kiên giảm cân. Song song dùng thuốc giảm cân theo chỉ định của bác sĩ, ông phải hạn chế bia rượu, điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Từ tuần đầu tiên, ông dậy sớm tập thể dục, ăn đủ chất nhưng ít chất béo để giảm tích mỡ nội tạng.

Sau một tháng, ông giảm 6 kg. Sau 7 tháng, ông giảm 21 kg, hết béo phì, hiện cân nặng 63 kg, vòng bụng còn 85 cm. Người bệnh tiếp tục chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học để duy trì cân nặng, tránh tái béo phì.

Bác sĩ Khuyên hướng dẫn ông Kiên duy trì cân nặng sau khi giảm 21 kg. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Khuyên lưu ý nam giới tuổi trung niên cần giữ cân nặng ở mức trung bình để đảm bảo sức khỏe. Để giảm cân ở tuổi này, người bệnh cần kiên trì và nỗ lực trong thời gian dài, hạn chế thức ăn giàu chất béo, cholesterol, tăng cường protein nạc để duy trì khối lượng cơ và tạo cảm giác no lâu. Hạn chế đường, muối và thực phẩm chế biến sẵn, duy trì vận động hàng ngày, theo dõi các chỉ số BMI, huyết áp, đường huyết giúp phát hiện sớm và điều trị các bất thường về sức khỏe.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã được thay đổi