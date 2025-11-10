Gãy xương cẳng tay sau cú ngã

TP HCMBà Lợi, 70 tuổi, vấp ngã khiến đầu trên hai xương cẳng tay gãy thành nhiều mảnh, được bác sĩ mổ nắn chỉnh và nẹp vít.

Kết quả chụp X-quang và CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy đầu trên xương quay và xương trụ tay trái của bà Lợi gãy rất phức tạp. Theo BS.CKI Nguyễn Văn Thạnh, Trung tâm Chấn thương Chỉnh, phẫu thuật là phương pháp duy nhất giúp người bệnh hết đau và khôi phục vận động. Song người bệnh có nguy cơ cao biến chứng cứng khớp nếu không phục hồi được giải phẫu mặt khớp và cố định vững chắc. Vùng này còn có nhiều cấu trúc thần kinh, mạch máu và dây chằng quan trọng, dễ bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật. Bà Lợi mắc nhiều bệnh nền, đặc biệt nhiễm trùng tiểu và tiểu đường hơn 20 năm không được kiểm soát tốt, có nguy cơ nhiễm trùng trong và sau phẫu thuật, chậm lành vết thương.

Để an toàn cho ca mổ, bác sĩ điều trị nội khoa cho bà Lợi trong 5 ngày, ổn định các chỉ số. Khi phẫu thuật, bác sĩ tiếp cận ổ gãy chỉ bằng một đường mổ duy nhất, từ phía sau, nắn chỉnh cả xương quay và xương trụ (mỏm khuỷu phía sau và mỏm vẹt phía trước) về đúng vị trí, sử dụng vít và nẹp để cố định, phục hồi giải phẫu hoàn toàn. Phương pháp này giúp giảm tối đa mất máu và tổn thương thần kinh mạch máu, các mô mềm khác. Người bệnh phục hồi nhanh hơn và giảm nguy cơ xảy ra biến chứng.

Kết quả chụp X-quang tay phải người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày đầu tiên sau mổ, bà Lợi tập vận động nhẹ để hạn chế cứng khớp, nhanh cải thiện khả năng vận động, đồng thời giảm nguy cơ thoái hóa khớp. Bác sĩ Thạnh tiên lượng sau 6-8 tuần, người bệnh có thể phục hồi gần như hoàn toàn. Bà cần tiếp tục tập vật lý trị liệu để giảm nguy cơ té ngã, theo dõi và điều trị kiểm soát các chỉ số nội khoa có liên quan đến đường huyết, loãng xương...

Bác sĩ Thạnh kiểm tra tình trạng người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngã là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến gãy xương ở người cao tuổi. Gia đình có người cao tuổi nên phòng tránh chấn thương này bằng cách sử dụng thảm cố định hoặc thảm chống trượt, dọn dẹp vật dụng trang trí hoặc sử dụng trọng nhà ra khỏi đường đi lại, lắp tay vịn ở cầu thang hoặc nhà vệ sinh...

Dù không đe dọa tính mạng nhưng gãy xương có thể làm suy giảm vận động, từ đó gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như huyết khối, loét tì đè, giảm chất lượng sống... Do đó, khi xảy ra tai nạn, nhất là gãy xương, người cao tuổi cần được đưa đi khám càng sớm càng tốt. Điều trị càng trễ, nguy cơ di lệch đầu xương gãy càng cao, gây khó nắn chỉnh, người bệnh phục hồi chậm hơn.

