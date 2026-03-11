Gan nhiễm mỡ tiến triển ung thư

TP HCMBà Ngọc, 75 tuổi, đái tháo đường và gan nhiễm mỡ 10 năm, rối loạn lipid máu, nay tiến triển ung thư gan.

Bà khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tháng 7/2024 ghi nhận chỉ số alpha-fetoprotein (AFP) cao 435,3 ng/mL, khả năng ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng phát hiện một khối u kích thước 15x22 mm ở gan phải bệnh nhân, BS.CKII Huỳnh Văn Trung, Phó khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, chẩn đoán bà Ngọc ung thư giai đoạn sớm, chưa di căn ngoài gan hay huyết khối tĩnh mạch cửa.

Bác sĩ cho hay gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (không do rượu) là bệnh lý ngày càng phổ biến, thường gặp ở người béo phì, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu và kháng insulin. Khi mỡ tích tụ quá mức trong gan, quá trình oxy hóa axit béo sinh ra các gốc tự do gây tổn thương DNA, kích hoạt viêm mạn tính và xơ hóa gan. Ở những người kèm béo phì, đái tháo đường, tình trạng đề kháng insulin còn thúc đẩy sự phát triển của tế bào ác tính khiến ung thư gan có thể xuất hiện ngay cả khi chưa có xơ gan như bà Ngọc.

Bác sĩ Trung khám cho bà Ngọc trong lần tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh được điều trị bằng phương pháp nút mạch hóa chất động mạch gan ít xâm lấn, giúp tiêu diệt khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa nhu mô gan lành và chức năng gan. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ tiếp cận động mạch nuôi khối u, bơm vật liệu tắc mạch kết hợp hóa chất nhằm ngắt nguồn máu nuôi u.

Sau can thiệp, bà Ngọc hồi phục tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Sau can thiệp điều trị ung thư gan, bác sĩ khuyến cáo bà Ngọc cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nền như huyết áp, đường huyết và mỡ máu; duy trì vận động phù hợp để giảm 5-10% cân nặng, nhất là mỡ bụng. Bác sĩ lưu ý khối u đã được can thiệp có thể ổn định, nhưng nếu gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa không được kiểm soát tốt, các vùng nhu mô gan khác vẫn có nguy cơ xuất hiện những khối u mới. Trong lần tái khám sức khỏe vào tháng 2 vừa qua, bà Ngọc không có dấu hiệu bất thường.

Bộ Y tế ước tính gần 30 triệu người Việt mắc gan nhiễm mỡ, trong đó 30-35% có nguy cơ tiến triển thành xơ gan. Để phòng ngừa, hạn chế tiến triển bệnh, nên duy trì BMI ở mức 18,5-22,9, hạn chế rượu bia, giảm tinh bột tinh chế, mỡ động vật và đường fructose. Tăng cường rau xanh, chất béo có lợi như omega-3 từ cá béo, dầu ô liu và các loại hạt. Vận động thể lực cường độ trung bình ít nhất 30 phút mỗi ngày góp phần cải thiện chuyển hóa, giảm mỡ gan.

Bảo Trâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi