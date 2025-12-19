9 phương pháp điều trị ung thư gan

Người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch tùy kích thước, vị trí u gan, giai đoạn, sức khỏe tổng thể.

Ung thư gan là tình trạng các khối u ác tính phát sinh trong gan, phá hủy các tế bào gan và cản trở khả năng hoạt động bình thường của cơ quan này. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết một số phương pháp điều trị cho người bệnh ung thư gan dưới đây.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị ung thư gan hiệu quả cho người bệnh có chức năng gan tốt hoặc ung thư giai đoạn đầu. Bác sĩ có thể chỉ định cắt gan hạ phân thùy. Sau khi cắt bỏ phần gan chứa khối u, phần gan còn lại có thể hoạt động bình thường. Sau vài tuần đến vài tháng, gan có thể tái tạo, trở lại kích thước bình thường. Nếu bệnh nhân bị xơ gan tiến triển, dù là khối u nhỏ, phương pháp phẫu thuật cắt bỏ không được chỉ định vì không giải quyết được bệnh lý này.

Ghép gan cắt bỏ toàn bộ gan thay thế bằng mô gan khỏe mạnh từ người hiến tặng. Người bệnh được chỉ định phương pháp này khi tổn thương còn khu trú trong gan, chưa di căn ra ngoài gan. Người bệnh có thể ghép gan khi đáp ứng các tiêu chí như kích thước, số lượng khối u, phạm vi ảnh hưởng và mức độ tương thích của mô hiến tặng.

Điều trị tại chỗ tác động trực tiếp vào tế bào ung thư hoặc khu vực mô xung quanh khối u như đốt u, áp lạnh, tiêm cồn, tiêm hóa chất động mạch gan, bơm vi cầu phóng xạ...

Đốt sóng cao tần (RFA) dùng khi vị trí khối u khó phẫu thuật, kích thước khối u dưới 3 cm. Đây là kỹ thuật phổ biến, bác sĩ dùng một hoặc nhiều loại điện cực kim, gắn trực tiếp vào khối u với nhiệt độ cao 60-100 độ C.

Liệu pháp nút mạch hóa chất (TACE) giúp ngắt nguồn máu nuôi dưỡng và tiêu diệt khối u. Nút mạch gan chỉ can thiệp tối thiểu, có chọn lọc, bảo tồn được tối đa mô gan lành, giúp người bệnh duy trì được chức năng gan cần thiết cho các hoạt động của cơ thể. Bác sĩ bơm thuốc hóa chất (gây độc tế bào và tắc mạch) vào khối u ác tính ở gan qua ống thông.

Xạ trị dùng các bức xạ ion hóa để tiêu diệt tế bào ung thư. Với ung thư gan, các kỹ thuật xạ trị có thể được sử dụng như xạ trị lập thể (SBRT), xạ trị bằng hướng dẫn của hình ảnh (IGRT).

Hóa trị có thể dùng thuốc uống trực tiếp hoặc tiêm tĩnh mạch, có tác dụng tìm diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, hóa trị có thể tiêu diệt các tế bào khỏe mạnh và gây ra các tác dụng phụ. Phương pháp này được chỉ định khi ung thư gan tiến triển, xâm lấn mạch máu, hạch bạch huyết vùng hoặc di căn. Tuy nhiên, hiện ít dùng hóa trị vì có nhiều phương pháp điều trị toàn thân thay thế ít tác dụng phụ hơn.

Liệu pháp nhắm trúng đích dùng thuốc nhắm vào các gene hoặc protein chuyên biệt của tế bào ung thư, ngăn chặn các mạch máu, ức chế sự phát triển, lan rộng của tế bào ung thư đến mô xung quanh. Phương pháp này thường dùng cho người bệnh có khối u gan không thể phẫu thuật.

Liệu pháp miễn dịch dựa vào hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại ung thư. Liệu pháp này giúp nhanh chóng phát hiện các tế bào lạ, kích hoạt khả năng tấn công loại bỏ tế bào ung thư. Các chuyên gia tạo ra các chất trong phòng thí nghiệm nhằm tăng cường, định hướng, khôi phục khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể để chống lại các tế bào ung thư.

