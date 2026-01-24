Gan nhiễm mỡ sau sinh có nguy hiểm không?

Tôi bị gan nhiễm mỡ độ hai sau sinh, tình trạng này nguy hiểm không, làm thế nào để giảm? (Minh, TP HCM)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ sau sinh là tình trạng gan bị tích tụ mỡ quá mức sau sinh, thường là giai đoạn muộn của gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ. Phần lớn người bị gan nhiễm mỡ thai kỳ được chẩn đoán trong ba tháng cuối hoặc đầu thời kỳ hậu sản.

Nguyên nhân gây bệnh chưa xác định rõ ràng, tuy nhiên có thể liên quan đến một số yếu tố như thay đổi nội tiết tố, giảm cân hoặc tăng cân quá nhanh khi mang thai, chế độ dinh dưỡng không cân bằng, rối loạn chuyển hóa... Triệu chứng của gan nhiễm mỡ sau sinh thường không đặc hiệu, khó nhận biết. Một số dấu hiệu có thể xuất hiện như nước tiểu sẫm màu, tăng men gan nhẹ, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn.

Bác sĩ Thanh Quýt đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Gan nhiễm mỡ sau sinh ở mức độ nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng gan có thể chữa khỏi. Tùy trường hợp cụ thể, bác sĩ điều trị phù hợp. Gan nhiễm mỡ độ hai có thể hồi phục nếu bạn kiên trì duy trì lối sống khoa học, kiểm tra chỉ số men gan, mỡ máu, kiểm soát cân nặng và siêu âm gan mỗi 3-6 tháng.

Bạn nên ưu tiên ăn đủ chất đạm, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa từ các thực phẩm tốt cho sức khỏe như cá hồi, các đậu, hạt, uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Bạn hạn chế thực phẩm chứa nhiều cholesterol xấu (thịt đỏ, xúc xích, nội tạng động vật), bánh ngọt, đồ uống có đường, rượu bia.

Duy trì vận động nhẹ nhàng và phù hợp thể trạng có thể hỗ trợ giảm mỡ gan. Sau sinh thể trạng chưa phục hồi hoàn toàn, bạn nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc yoga... Bác sĩ có thể kê một số nhóm thuốc hỗ trợ như vitamin E, vitamin nhóm B, C giúp gan phục hồi chức năng, điều trị rối loạn chuyển hóa mỡ.

BS.CKII Ngô Thị Thanh Quýt

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM