Cách giảm gan nhiễm mỡ không cần dùng thuốc

Vận động đều đặn với cường độ phù hợp, ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý có thể giảm gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi lượng mỡ dư thừa tích tụ trong gan. Lượng mỡ tích tụ càng nhiều, mức độ gan nhiễm mỡ càng nặng. Bệnh không gây ra triệu chứng ở giai đoạn sớm song khiến gan suy yếu theo thời gian. Thay đổi lối sống, điều chỉnh ăn uống và vận động góp phần ngăn gan nhiễm mỡ tiến triển. Người bệnh nên thay đổi từ từ, tránh quá đột ngột hay quá sức mới có thể duy trì mục tiêu lâu dài.

Tập thể dục phù hợp

Người thừa cân, béo phì nên giảm cân để kiểm soát tình trạng gan nhiễm mỡ. Giảm cân có thể làm giảm lượng mỡ trong gan, ngăn viêm và giảm sẹo gan. Tập thể dục thường xuyên là một phần quan trọng để đạt được cân nặng khỏe mạnh, thúc đẩy đốt mỡ tích tụ trong gan.

Tập thể dục giúp giảm mỡ gan. Ảnh được tạo bởi AI

Người bệnh có thể đặt mục tiêu vận động aerobic ở mức độ vừa phải, tập luyện 3-5 lần một tuần, mỗi lần 30 phút. Đi bộ nhanh 30 phút hoặc đi bộ chậm hơn 40 phút mỗi ngày. Tăng cường hoạt động sinh bằng cách dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo, làm vườn cũng hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ gan, đốt cháy calo.

Khi đã quen với các bài tập aerobic, nên xen kẽ hai ngày mỗi tuần tập luyện kháng lực. Các bài tập này có thể sử dụng trọng lượng cơ thể, tạ tự do hoặc dây kháng lực để hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Thay đổi chế độ ăn uống

Ăn uống lành mạnh không chỉ có lợi cho gan mà còn cho sức khỏe tổng thể. Người bệnh nên ưu tiên protein thực vật như các loại hạt, đậu và các loại cây họ đậu. Bổ sung chất béo lành mạnh từ dầu ô liu nguyên chất, quả bơ. Cá béo như cá hồi, có mòi có hàm lượng axit béo omega-3 cao, góp phần giảm viêm.

Phụ nữ nên hạn chế lượng đường bổ sung không quá 24 g mỗi ngày (6 thìa cà phê). Nam giới không nên tiêu thụ quá 36 g mỗi ngày (9 thìa cà phê). Ăn nhiều đường có thể dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ trong gan, tăng viêm nhiễm.

Mỗi bữa ăn nên dành 1/2 khẩu phần cho rau không chứa tinh bột, 1/4 cho ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và phần còn lại cho protein nạc (đậu phụ, cá, đậu, thịt gà). Hạn chế đồ ăn nhanh, món chiên rán và thịt chế biến sẵn vì có thể làm tăng mỡ gan và trầm trọng tình trạng viêm.

Gan có chức năng chuyển hóa và thải độc, trong đó có rượu. Cảm giác lâng lâng hay say xỉn là dấu hiệu cho thấy gan đang phải xử lý lượng rượu vượt quá khả năng. Do đó, hạn chế rượu bia cũng góp phần thanh lọc gan.

Ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cũng như các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như đột quỵ, đau tim, tiểu đường. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên duy trì thói quen ngủ lành mạnh như ngủ đúng giờ, giữ phòng ngủ yên tĩnh và mát mẻ, hạn chế thiết bị điện tử, tránh vận động cường độ cao trước khi ngủ.

Anh Chi (Theo WebMD)