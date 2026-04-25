Gan nhiễm mỡ có thể chữa khỏi không?

Tôi đi khám định kỳ, được chẩn đoán gan nhiễm mỡ nhẹ, chưa có triệu chứng. Bệnh có thể hồi phục hoàn toàn không, nên làm gì? (Thu Trà, 39 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ là tình trạng gan tích tụ quá nhiều chất béo. Bệnh được chia thành hai nhóm chính do rượu và không do rượu. Gan nhiễm mỡ do rượu xảy ra khi uống rượu bia kéo dài, làm suy giảm chức năng gan. Gan nhiễm mỡ không do rượu liên quan đến thừa cân, béo phì và các bệnh lý khác.

Bệnh có xu hướng gia tăng về số lượng và trẻ hóa trong những năm gần đây. Gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi không được kiểm soát, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Ở giai đoạn sớm (chưa có viêm hoặc xơ hóa), tình trạng tích tụ mỡ trong gan có thể cải thiện nếu người bệnh thay đổi lối sống, kiểm soát chặt chẽ hơn các yếu tố nguy cơ như cân nặng, đường huyết, mỡ máu. Gan là cơ quan có khả năng tái tạo tốt, khi giảm được gánh nặng chuyển hóa, chức năng gan có thể phục hồi. Gan nhiễm mỡ giai đoạn muộn đã tiến triển xơ gan sẽ không thể hồi phục hoàn toàn.

Bạn mắc bệnh gan nhiễm mỡ mới ở giai đoạn nhẹ và chưa có biến chứng. Bạn nên đến bác sĩ kiểm tra xem nguyên nhân do rượu hay do rối loạn chuyển hóa, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.

Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ nên ưu tiên rau xanh, cá và các nguồn đạm nạc. Ảnh: Ly Nguyễn

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị gan nhiễm mỡ, hướng điều trị chính là thay đổi lối sống. Bạn cần ngừng uống rượu bia, hạn chế đồ ngọt, nước ngọt và tinh bột tinh chế, giảm tiêu thụ thực phẩm chiên rán, mỡ động vật, ưu tiên rau xanh, cá và các nguồn đạm nạc. Bạn duy trì hoạt động thể lực tối thiểu 150 phút mỗi tuần và giảm cân hợp lý nếu thừa cân. Kiểm soát tốt các bệnh lý kèm theo nếu có như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu...

Song song đó, bạn nên tái khám định kỳ 3-6 tháng để bác sĩ đánh giá tình trạng gan qua xét nghiệm máu, siêu âm hoặc các phương pháp khác khi cần để được tư vấn can thiệp phù hợp. Nếu xuất hiện thêm các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, nước tiểu sẫm màu, đau hạ sườn phải hoặc tiền sử bệnh gan, bạn nên đi khám sớm.

ThS.BS Hồ Thị Hà Phương

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy