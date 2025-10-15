Đột ngột liệt tứ chi do thoát vị đĩa đệm cổ

TP HCMÔng Hiệu, 64 tuổi, đau vai gáy nhẹ rồi đột ngột liệt tay chân, bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cổ cấp tính chèn ép tủy.

ThS.BS.CKII Hồ Hữu Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Hiệu không bị chấn thương, té ngã nên khả năng cao có bất thường ở cột sống dẫn đến yếu liệt đột ngột. Bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị thoái hóa đĩa đệm nhiều năm mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên chưa đi khám, nay bệnh đột ngột chuyển nặng gây thoát vị cấp. Kết quả chụp MRI cho thấy ông Hiệu bị thoát vị đốt sống cổ từ C3 đến C7, chèn ép tủy cổ. Trong đó, tầng C3 - C4 chèn ép nặng nhất làm tổn thương tủy cổ, dẫn đến liệt cấp.

"Đây là trường hợp rất nặng, nếu không phẫu thuật sớm có nguy cơ tổn thương không hồi phục, tàn phế suốt đời, đại tiểu tiện không tự chủ", bác sĩ Dũng nói, thêm rằng điều trị chậm trễ, dù phẫu thuật thành công cũng có thể để lại di chứng, khả năng hồi phục kém.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật giải ép thần kinh qua đường mổ lối trước ACDF (Anterior Cervical Discectomy and Fusion) cho người bệnh. Đầu tiên, bác sĩ loại bỏ các đĩa đệm đã bị tổn thương và thành phần thoát vị chèn ép tủy sống ra khỏi cơ thể, giải phóng tủy sống, rễ thần kinh, làm rộng lỗ liên hợp. Để ngăn tình trạng các đốt sống sụp xuống, cọ xát vào nhau do đã loại bỏ đĩa đệm, bác sĩ đặt một miếng chêm chuyên dụng vào giữa hai thân đốt sống có kích thước phù hợp. Miếng chêm này giúp định hình và tái tạo lại đường cong sinh lý cột sống cổ.

Bác sĩ Dũng (thứ hai từ phải sang) phẫu thuật lấy thoát vị cột sống cổ cho ông Hiệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để tăng độ an toàn, giảm tối đa tai biến, bác sĩ sử dụng hệ thống kính vi phẫu phóng đại vị trí phẫu thuật lên gấp hàng chục lần. Máy khoan mài cao tốc giúp loại bỏ các gai xương bất thường gây chèn ép thần kinh, hạn chế tối đa tổn thương thần kinh xung quanh. Hệ thống theo dõi chức năng tủy cổ đảm bảo không có tổn thương thần kinh trong lúc mổ.

Hậu phẫu, ông Hiệu có thể tự đi lại và sinh hoạt cơ bản, ăn uống tốt, ba ngày sau xuất viện. Bác sĩ Dũng tiên lượng sau khoảng 2 tuần, người bệnh có thể khôi phục sinh hoạt gần như bình thường.

Ông Hiệu tự đi lại sau phẫu thuật, chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Dũng cho biết thoát vị đĩa đệm cổ xảy ra do nhiều nguyên nhân hay yếu tố nguy cơ như thoái hóa tự nhiên, chấn thương đột ngột, sinh hoạt sai tư thế, béo phì... Khối thoát vị chèn ép tủy sống hoặc rễ thần kinh gây ra các triệu chứng như đau cứng cổ, lan xuống vai tay, giảm khả năng vận động... Mức độ chèn ép càng lớn, tình trạng giảm khả năng vận động càng nặng, nguy cơ liệt càng cao. Khi có dấu hiệu yếu liệt cấp, một tuần đầu là thời gian "vàng" để điều trị. Sau khoảng thời gian này, hiệu quả điều trị, phục hồi thấp hơn.

Khi có các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là khó thực hiện các động tác đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo như viết chữ, cài nút áo, cầm đũa hoặc tình trạng rối loạn dáng đi, dễ té ngã, người bệnh cần đi khám ngay để được bác sĩ đánh giá, điều trị kịp thời.

Phi Hồng