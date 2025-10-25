Điều trị viêm gân gót chân thế nào

Tôi bị đau vùng gót, có phải là dấu hiệu của viêm gân gót chân không. Do chưa thể đi khám, tôi có thể uống thuốc gì được? (Ngọc Trang, Long An)

Trả lời:

Gân gót (gân Achilles) là phần nối của cơ bắp chân tới xương gót, phải chịu tải rất lớn khi vận động như đi bộ, chạy, nhảy. Viêm gân gót chân xảy ra khi gân này bị tổn thương do hoạt động quá mức dẫn đến tổn thương vi mô lặp lại, làm biến đổi cấu trúc collagen, thay đổi tế bào gân, tăng mạch mới, mô sợi thay thế, gân chịu lực kém hơn. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng như đau rát bỏng hoặc đau cứng phần thấp bắp chân sau vào buổi sáng, đau vùng gót, nhất là khi căng gót hay đứng trên đầu mũi chân. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao bị đứt gân gót chân, đau dai dẳng, phù nề vùng gót chân do xuất huyết giữa các sợi gân.

Bác sĩ Thạnh kiểm tra, đánh giá tình trạng gót chân người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy mức độ viêm và tình trạng sức khỏe của người bệnh, viêm gân gót có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng viêm đường uống hoặc tiêm; tập vật lý trị liệu thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, hỗ trợ tăng cường sức mạnh của gân gót và hạn chế viêm tái phát. Bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh phẫu thuật nếu các phương pháp điều trị bảo tồn không hiệu quả, viêm gân gót phát triển thành đứt gân hoặc có nguy cơ đứt gân cao.

Trường hợp của bạn, bác sĩ cần khám trực tiếp, đánh giá mức độ viêm và chức năng gan thận xong mới có thể kê đơn thuốc điều trị. Nếu chưa thể đi khám trực tiếp, bạn không nên tự mua thuốc uống. Các triệu chứng khó chịu có thể thuyên giảm nếu chăm sóc tại nhà đúng cách với phương pháp RICE, gồm 4 bước gồm nghỉ ngơi (Rest), chườm đá (Ice), băng ép (Compression) và kê cao chân đau (Elevation). Phương pháp này giúp giảm áp lực đè nén lên gót chân, giảm lưu thông máu đến vùng đau, từ đó giảm sưng viêm và đau hiệu quả.

Nếu chăm sóc tại nhà không hiệu quả, bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ khám trực tiếp và điều trị phù hợp, tránh các biến chứng ảnh hưởng khả năng vận động.

BS.CKI Nguyễn Văn Thạnh

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM