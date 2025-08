Đứt gân duỗi cẳng tay một tháng mà không biết

Hà NộiChị Thương, 38 tuổi, đau khuỷu tay một tháng, bác sĩ chẩn đoán đứt bán phần do thoái hóa.

ThS.BS Vũ Trung Hiếu, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận vị trí đau nằm ở mặt ngoài khuỷu tay, động tác duỗi cổ tay yếu, nghi ngờ bệnh nhân bị đứt gân duỗi tại vị trí điểm bám lồi cầu ngoài xương cánh tay. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khoảng 2/3 gân duỗi tại vị trí này đã đứt.

Lồi cầu ngoài xương cánh tay là vị trí bám của 12 gân duỗi cẳng tay, điều khiển cử động co duỗi cổ tay và các ngón tay. Đứt toàn bộ 12 gân này được gọi là đứt hoàn toàn khiến bệnh nhân mất hẳn khả năng co duỗi. Đứt dưới 12 gân gọi là đứt bán phần, chỉ gây đau, yếu tay, bệnh nhân vẫn co duỗi được nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý như viêm lồi cầu ngoài.

Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh nhân đứt gân bán phần bỏ lỡ thời gian vàng điều trị do các sợi gân đứt lâu ngày bị co rút, khó nối lại. Như tình trạng chị Thương dễ tiến triển thành đứt hoàn toàn, nguy cơ tàn tật vĩnh viễn, bác sĩ Hiếu cho hay.

Kết quả chụp MRI của chị Thương cho thấy tổn thương đứt gân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân gây đứt gân duỗi ở điểm bám lồi cầu ngoài cánh tay thường gặp nhất là chấn thương cấp tính, ví dụ ngã đột ngột, tay duỗi quá mức làm căng và đứt gân. Chị Thương có tiền sử viêm điểm bám gân duỗi, gân bị thoái hóa yếu đi, do đó va chạm nhẹ cũng có thể gây đứt tại vị trí này.

Bác sĩ phẫu thuật cố định điểm bám gân duỗi, dùng chỉ siêu bền khâu các sợi gân đứt, sau đó cố định gân vào với xương bằng neo tại vị trí điểm bám cho chị Thương. Hậu phẫu, chị phục hồi tốt và xuất viện trong 24 giờ, bác sĩ hướng dẫn một số động tác phục hồi chức năng như nắm tay, co duỗi nhẹ nhàng để tránh teo cơ, cứng khớp sau phẫu thuật.

Bác sĩ Hiếu khâu cố định gân duỗi cho chị Thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân cần chú ý các triệu chứng như đau khuỷu tay, yếu tay sau chấn thương, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng "pắc" của gân đứt. Nếu nghi ngờ, bệnh nhân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Đa số trường hợp phẫu thuật cố định điểm bám gân duỗi đều hồi phục tốt, bệnh nhân hết đau, có thể vận động bình thường sau 6 tuần, vận động mạnh hoặc chơi thể thao sau 3 tháng.

Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, với các ca phẫu thuật đơn giản như điều trị đứt gân, hội chứng ống cổ tay, rách sụn... đa số bệnh nhân đều có thể xuất viện trong ngày. Với các ca phẫu thuật lớn như thay khớp, bệnh nhân vẫn có thể xuất viện trong 24 giờ nếu dưới 65 tuổi, không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền được quản lý tốt, khả năng vận động trước mổ còn bảo tồn.

Thanh Long

*Tên người bệnh đã được thay đổi