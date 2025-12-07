Điều trị ung thư cổ tử cung do virus HPV thế nào?

Tôi 35 tuổi, chưa sinh con, phát hiện tổn thương tiền ung thư do virus HPV 16. Nếu không may bệnh diễn tiến ung thư thì phương pháp điều trị nào tốt? (Minh Hà, Đồng Nai)

Trả lời:

Ung thư cổ tử cung là bệnh ác tính xuất phát từ tế bào cổ tử cung, phần dưới của tử cung kết nối với âm đạo. Bệnh xảy ra khi các tế bào cổ tử cung phát triển bất thường, xâm lấn mô, cơ quan trong cơ thể. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do nhiễm virus HPV (đặc biệt là HPV 16, 18), nguy cơ tăng ở người quan hệ sớm hoặc nhiều bạn tình, hút thuốc lá, miễn dịch kém, viêm nhiễm kéo dài, không tầm soát định kỳ.

Hiện, bệnh có thể điều trị bằng như phương pháp như điều trị nội khoa bằng thuốc, xạ trị, hóa trị hay ngoại khoa như khoét chóp cổ tử cung, cắt tử cung hoàn toàn, cắt tử cung tận gốc kèm nạo hạch chậu. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, tình trạng sức khỏe, mong muốn sinh con, ưu tiên tính an toàn.

Khi ung thư được phát hiện nhờ tầm soát và giai đoạn sớm, bác sĩ có thể chỉ định khoét chóp cổ tử cung cho người bệnh. Nếu toàn bộ tế bào tổn thương được lấy trọn, bờ diện cắt không còn tế bào bất thường, người bệnh xem như được điều trị triệt để. Ngược lại, diện bờ cắt còn tế bào ung thư hoặc tổn thương tiền ung thư, bác sĩ khuyên người bệnh cân nhắc giữa hai lựa chọn đó là khoét chóp lại lần hai để bảo tồn khả năng sinh con hoặc cắt tử cung nếu người bệnh không còn nhu cầu sinh sản hoặc để bảo đảm an toàn tối đa. Lúc này, người bệnh có thể lựa chọn cắt tử cung bằng phương pháp mổ hở, mổ nội soi hoặc mổ bằng robot.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi điều khiển robot cắt tử cung cho phụ nữ tổn thương tiền ung thư bằng robot. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Với ung thư cổ tử cung xâm lấn nhưng còn trong giới hạn có thể phẫu thuật, bác sĩ có thể thực hiện cắt tử cung tận gốc kèm nạo hạch chậu. Ở những trường hợp cần cắt bỏ toàn bộ tử cung, khả năng sinh con sau này có thể dựa vào phương pháp mang thai hộ.

Nếu bệnh ở giai đoạn 2B hay 3A, u đã lan rộng ra ngoài cổ tử cung, vào mô lân cận. Theo các hướng dẫn quốc tế, trung tâm ung thư uy tín ung thư cổ tử cung giai đoạn này thường điều trị bằng thuốc, hóa trị, xạ trị để kiểm soát u. Phương pháp phẫu thuật thường ít được chỉ định, chỉ xem xét trong một số trường hợp hạn chế.

Nếu phụ nữ chưa sinh con hoặc mới có thai phát hiện ung thư cổ tử cung không điều trị thì bệnh có nguy cơ tiếp tục tiến triển không thể kiểm soát. Đến thời điểm sinh con, bệnh thường chuyển sang giai đoạn nặng, khó chữa trị. Vì vậy, phụ nữ trẻ phát hiện tiền ung thư do virus HPV như bạn cần đến bệnh viện khám để can thiệp sớm.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm sản phụ khoa

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM