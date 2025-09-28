Virus HPV lây truyền như thế nào?

Chị gái tôi vừa xét nghiệm nhiễm HPV. Đây là virus gì, lây truyền qua những đường nào, cách nào phòng tránh? (Mai Anh, Đồng Nai)

Trả lời:

HPV (Human papilloma virus) là virus gây u nhú ở người, hiện xác định khoảng 200 chủng. Trong đó, có khoảng 40 chủng lây qua đường tình dục và 15 chủng thuộc nhóm nguy cơ cao có thể dẫn đến ung thư. Dựa vào khả năng gây bệnh, HPV được chia thành nhóm nguy cơ thấp (gây mụn cóc da, mụn cóc sinh dục - điển hình HPV 6, 11) và nhóm nguy cơ cao (HPV 16, 18) có thể làm biến đổi tế bào bất thường, tiến triển thành ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, dương vật, hậu môn hoặc vòm họng nếu không phát hiện kịp thời.

HPV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục (âm đạo, hậu môn, miệng) hoặc tiếp xúc da kề da vùng sinh dục với người nhiễm virus, kể cả khi họ không có triệu chứng. Virus này còn có thể lây qua dùng chung đồ lót, khăn tắm hoặc từ mẹ sang con khi sinh. Người suy giảm miễn dịch, người có nhiều bạn tình hoặc quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ cao hơn.

Nhiễm HPV có thể không có triệu chứng, nhưng một số người sẽ xuất hiện mụn cóc sinh dục dạng nốt sùi, không đau, gây ngứa. Ở phụ nữ, mụn xuất hiện ở âm hộ, cổ tử cung, âm đạo hoặc gần hậu môn, còn nam giới thường ở dương vật, bìu hoặc quanh hậu môn. Nhiễm HPV kéo dài dẫn đến các dấu hiệu cảnh báo ung thư như chảy máu bất thường, ra máu sau quan hệ, dịch âm đạo có mùi hôi, đau khi quan hệ hoặc xuất hiện mụn sùi ở vùng sinh dục, miệng.

Người bị nhiễm HPV thường tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe, sàng lọc ung thư. Để chẩn đoán, bác sĩ thường chỉ định Pap Smear hoặc Thinprep - xét nghiệm tế bào cổ tử cung nhằm phát hiện bất thường sớm. Xét nghiệm HPV, DNA giúp xác định chính xác sự hiện diện và chủng virus, từ đó đánh giá nguy cơ mắc ung thư.

Phụ nữ trẻ tiêm vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Để phòng ngừa nhiễm HPV, bạn nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tiêm vaccine HPV (Gardasil 4, Gardasil 9) cho cả nam và nữ. Tuân thủ tầm soát định kỳ ung thư cổ tử cung từ 21 tuổi trở lên. Nam giới nên đi khám sớm khi có mụn cóc sinh dục, vết loét hoặc khi bạn tình được chẩn đoán nhiễm HPV. Chị gái của bạn nhiễm HPV nên đi khám theo tư vấn của bác sĩ để theo dõi tiến triển của virus.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM