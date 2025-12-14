Điều gì xảy ra với tim khi uống trà xanh?

Chất chống oxy hóa trong trà xanh hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh bằng cách giúp mạch máu thư giãn, hàm lượng catechin trong đồ uống góp phần làm giảm cholesterol.

Huyết áp bình thường ở người khỏe mạnh <120/80 mmHg, khi chỉ số ≥140/90 mmHg là tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, bệnh thận. Người bệnh cần điều chỉnh lối sống, có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thói quen uống trà xanh mỗi ngày góp phần cải thiện sức khỏe trái tim, huyết áp.

Hỗ trợ làm giãn mạch máu, tăng lưu thông máu

Phần lớn lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe tim mạch đến từ hợp chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp mạch máu luôn linh hoạt, thông thoáng. Khi mạch máu thư giãn, huyết áp sẽ giảm xuống.

Bảo vệ động mạch khỏi tổn thương lâu dài

Dù trà xanh có thể giúp mạch máu thư giãn nhanh, nhưng lợi ích lớn hơn của nó đến từ cách bảo vệ mạch máu theo thời gian. Các polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ động mạch khỏi stress oxy hóa và tình trạng viêm nhẹ. Bởi stress oxy hóa và viêm là hai tác nhân gây ra tổn thương chậm, có thể âm thầm làm tăng huyết áp theo tuổi tác.

Giảm cholesterol xấu

Đồ uống này có khả năng làm giảm cholesterol xấu nhờ hàm lượng catechin, có tác dụng ức chế sản xuất và hấp thụ cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Những người có thói quen uống 3-5 cốc trà xanh mỗi ngày có thể kiểm soát mỡ máu nhưng cần kết hợp chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục.

Ngoài lợi ích với trái tim, trà xanh chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tế bào chống lại tổn thương, từ đó có thể ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, Parkinson. Đồ uống này còn làm giảm lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy insulin, hữu ích cho người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường type 2. Các đặc tính kháng khuẩn của trà xanh giúp giảm hôi miệng, giảm mụn trứng cá, tăng cường miễn dịch.

Hầu hết mọi người có thể uống 3-4 tách trà xanh mỗi ngày. Song, caffeine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em, người mắc chứng lo âu, nhịp tim không đều, co giật, khó ngủ và hội chứng ruột kích thích. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú hãy giữ tổng lượng caffeine tiêu thụ dưới 200 mg mỗi ngày (khoảng hai tách trà xanh) hoặc theo tư vấn của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe. Trà xanh còn có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)