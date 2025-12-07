Bị tăng huyết áp có thể chơi pickleball không?

Tôi 40 tuổi, gần đây huyết áp tăng nhẹ ở mức 140/80 mmHg. Bác sĩ bảo chưa cần dùng thuốc. Tôi có thể chơi pickleball được không, có giúp huyết áp ổn định không, cần lưu ý gì? (Hồng Đăng, TP HCM)

Trả lời:

Pickleball là môn thể thao mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là tim mạch. Tập luyện đều đặn, vừa sức giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim, tăng độ đàn hồi của thành mạch, kiểm soát huyết áp và cân nặng, giảm mỡ bụng.

Ngoài lợi ích thể chất, pickleball còn mang lại lợi ích tinh thần khi tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, giảm căng thẳng - yếu tố quan trọng để huyết áp duy trì ổn định. Môn thể thao này phù hợp cho nhiều lứa tuổi, trong đó có cả nhóm người 40 tuổi có huyết áp chỉ tăng nhẹ dưới ngưỡng 140-159/90-99 mmHg mà chưa phải dùng thuốc như bạn.

Chơi pickleball với tần suất phù hợp hỗ trợ ổn định huyết áp. Ảnh được tạo bởi AI

Để phòng tránh biến chứng tim mạch, bạn nên đến bác sĩ khám để được tư vấn kỹ trước khi bắt đầu tập luyện. Trước khi vào sân pickleball, bạn nên khởi động kỹ, đúng cách giúp nhịp tim, nhịp thở tăng dần để cơ thể thích nghi với việc tập luyện. Bạn có thể bắt đầu chơi trong khoảng 15-20 phút, sau đó tăng dần lên 30-45 phút để cơ thể làm quen với cường độ vận động. Tập 3 buổi mỗi tuần là tần suất phù hợp để hỗ trợ kiểm soát huyết áp, nhịp tim, cải thiện sức bền.

Trong khi chơi pickleball, bạn nên thường xuyên theo dõi huyết áp bằng đồng hồ thông minh, tham khảo ý kiến bác sĩ để xem mức huyết áp có trong ngưỡng an toàn hay không. Bạn cần bổ sung nước hợp lý và nghỉ ngắn giữa các hiệp để cơ thể hồi phục. Nếu có biểu hiện bất thường như đau hoặc căng tức ngực, chóng mặt, khó thở... bạn nên dừng chơi pickleball ngay và đến bệnh viện khám sớm.

Ngoài tăng cường vận động, bạn cần ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, ngừng hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia và chất kích thích... Bạn có thể bổ sung tinh chất thiên nhiên như policosanol (GDL-5) từ phấn mía Nam Mỹ góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.

Với tình trạng tăng huyết áp nhẹ, bạn nên khám định kỳ, theo dõi huyết áp thường xuyên để điều chỉnh kịp thời, phòng ngừa nguy cơ tiến triển thành tăng huyết áp thực sự.

Thạc sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM