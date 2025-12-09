Dấu hiệu ở chân cảnh báo tắc nghẽn động mạch

Đau chân khi đi bộ, nhanh mệt mỏi, lạnh, tê và thay đổi màu da bất thường có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tuần hoàn liên quan đến tắc nghẽn động mạch.

Tắc nghẽn động mạch là tình trạng lòng mạch máu bị thu hẹp hoặc chặn hoàn toàn do tích tụ mảng bám (cholesterol, chất béo) hoặc cục máu đông, làm giảm lưu lượng máu giàu oxy đến các cơ quan. Nếu tắc nghẽn động mạch kéo dài có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, gây tổn thương mô, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Dưới đây là những biểu hiện ở chân cảnh báo bệnh.

Đau chân

Dấu hiệu phổ biến liên quan đến tuần hoàn máu là tình trạng đau hoặc chuột rút ở bắp chân, đùi, xuất hiện khi đi một quãng đường. Tình trạng này gọi là chứng khập khiễng cách hồi, xảy ra khi động mạch bị hẹp không thể vận chuyển đủ máu giàu oxy đến các cơ. Nếu cơn đau bắt đầu nhanh hoặc gây khó chịu cả khi nghỉ ngơi, kiểm tra hệ thống động mạch ngoại biên và nồng độ cholesterol là cần thiết.

Mỏi chân

Chân mỏi thường xuyên có thể là dấu hiệu của lưu thông máu kém. Sự tích tụ cholesterol làm hạn chế nguồn cung cấp oxy, chất dinh dưỡng mà cơ bắp cần, khiến những việc đơn giản như leo cầu thang hoặc đi bộ đường dài trở nên khó khăn. Theo thời gian, sức mạnh cơ bắp có thể suy giảm nếu lưu thông máu bị ảnh hưởng.

Một chân lạnh hơn chân kia

Bàn chân hoặc cẳng chân lạnh liên tục, nhất là sau khi đi bộ thường liên quan đến giảm lưu lượng máu. Vì máu mang nhiệt, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể khiến một bên cảm thấy lạnh hơn. Trong những trường hợp nặng, da sẽ trông nhợt nhạt hoặc xanh khi chân được nâng lên.

Cảm giác ngứa ran, tê hoặc nóng rát ở bàn chân

Cảm giác kiến bò, tê ngón chân hoặc nóng rát thường xảy ra khi dây thần kinh không nhận đủ máu giàu oxy. Động mạch bị hẹp ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, dẫn đến mất cảm giác kéo dài. Điều này làm tăng nguy cơ vết thương chậm lành hoặc nhiễm trùng ở bàn chân.

Thay đổi màu da sau khi đi bộ

Những thay đổi bất thường vê da ở chân như nhợt nhạt, loang lổ màu sắc, xuất hiện màu xanh tím có thể xuất hiện khi tuần hoàn máu bị hạn chế. Trường hợp mắc bệnh động mạch ngoại biên nặng, da chân thường bóng, lông mọc ít, vết loét chậm lành.

Người có những triệu chứng trên nên đến bác sĩ khám để được chẩn đoán, có phương pháp điều trị kịp thời, tránh nguy cơ đoạn chi.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times)