Điều gì xảy ra khi thường dùng thuốc giảm đau đầu?

Sử dụng thuốc thường xuyên để giảm đau nửa đầu migraine có thể làm tăng tần suất cơn đau khiến bệnh khó điều trị hơn.

Migraine (đau nửa đầu) là bệnh lý thần kinh mạn tính, triệu chứng đau thường tái diễn kèm buồn nôn, sợ ánh sáng và tiếng ồn. Nhiều người tự uống thuốc giảm đau mỗi khi cơn đau xuất hiện, tăng liều khi đau nhiều. Tuy nhiên, thói quen này có thể làm thay đổi cơ chế dẫn truyền đau trong não.

BS.CKI Nguyễn Phương Trang, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích khi dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc cắt cơn migraine quá thường xuyên, hệ thần kinh trung ương giảm khả năng thích nghi, làm ngưỡng khởi phát cơn đau hạ thấp. Các thuốc giảm đau thông thường, thuốc phối hợp chứa caffeine nếu dùng trên 10-15 ngày mỗi tháng trong thời gian dài đều có nguy cơ gây đau đầu nặng hơn. Cơn đau có xu hướng xuất hiện với tần suất dày, kéo dài và đáp ứng kém dần với thuốc. Điều trị migraine tăng nặng do lạm dụng thuốc phức tạp hơn. Bác sĩ không chỉ tập trung vào điều chỉnh thuốc giảm đau mà còn áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng nhằm giảm tần suất cơn, hạn chế tái phát.

Người bệnh điều trị đau đầu migraine bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang cho hay kích thích từ trường xuyên sọ (rTMS) là phương pháp không xâm lấn đang được ứng dụng trong điều trị migraine, nhất là ở bệnh nhân đau đầu mạn tính kèm rối loạn giấc ngủ hoặc lo âu. Sóng từ trường tác động lên các vùng vỏ não liên quan đến dẫn truyền, điều hòa cảm giác đau, góp phần cải thiện tần suất và mức độ cơn migraine. Phương pháp này có độ an toàn cao, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường sau điều trị. Phác đồ thường được cá thể hóa, có thể kết hợp với tiêm botox, điều chỉnh lối sống nhằm kiểm soát migraine lâu dài, giảm phụ thuộc thuốc.

Tiêm botox hiện cũng được chỉ định trong điều trị migraine mạn tính, nhờ tác động lên các điểm giải phẫu đặc hiệu vùng đầu - cổ, giúp ức chế phóng thích các chất trung gian gây đau, giảm hiện tượng tăng nhạy cảm của hệ thần kinh. Tiêm botox giúp giảm số ngày đau đầu mỗi tháng và giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau kéo dài.

Người bệnh migraine nên đi khám chuyên khoa thần kinh khi đau đầu xảy ra trên 10 ngày mỗi tháng, cơn đau kéo dài hoặc thuốc giảm đau kém hiệu quả. Chẩn đoán đúng giúp phân biệt migraine mạn tính với đau đầu do lạm dụng thuốc, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Kiểm soát migraine hiệu quả cần sự phối hợp giữa điều trị y khoa, thay đổi thói quen sinh hoạt như ngủ đủ giấc, hạn chế stress.

Trọng Nghĩa