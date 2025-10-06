Kích thích từ trường xuyên sọ có giảm rối loạn lo âu?

Tôi bị căng thẳng, rối loạn lo âu gần hai tháng nay. Có thể điều trị bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ được không? (Nam, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Rối loạn lo âu là một trong những dạng rối loạn tâm thần thường gặp, triệu chứng gồm cảm giác căng thẳng, lo lắng kéo dài, khó kiểm soát, có thể kèm theo hồi hộp, tim đập nhanh, khó ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung. Tình trạng này kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng có thể ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, quan hệ xã hội.

Điều trị rối loạn lo âu hiện nay thường dựa vào hai nhóm chính là thuốc và trị liệu tâm lý. Thuốc giúp ổn định các chất dẫn truyền thần kinh trong não, trị liệu tâm lý hỗ trợ người bệnh điều chỉnh suy nghĩ, hành vi. Tuy nhiên, không ít trường hợp đáp ứng kém hoặc gặp tác dụng phụ khi dùng thuốc lâu dài.

Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) là phương pháp điều trị được sử dụng trong thời gian gần đây. TMS sử dụng thiết bị tạo ra xung điện từ, đặt ở vùng đầu, tác động lên các vùng vỏ não liên quan đến lo âu và điều hòa cảm xúc. TMS có khả năng làm giảm mức độ lo âu, cải thiện giấc ngủ, giảm tình trạng căng thẳng kéo dài, phù hợp với bệnh nhân lo âu không đáp ứng hoặc không dung nạp thuốc hoặc muốn giảm liều thuốc đang sử dụng.

Trước khi áp dụng, bác sĩ cần khám lâm sàng, khai thác kỹ tiền sử và chỉ định thêm cận lâm sàng nếu cần. Một số trường hợp không phù hợp để áp dụng TMS, ví dụ người có vật kim loại trong sọ, đặt máy tạo nhịp tim....

Hiệu quả và phác đồ điều trị TMS không giống nhau cho tất cả bệnh nhân. Bác sĩ chỉ định dựa trên từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào thể trạng, tình trạng bệnh lý, mức độ rối loạn lo âu, các bệnh lý kèm theo, tiền sử dùng thuốc. Thông thường, một liệu trình gồm nhiều buổi, kéo dài vài tuần, bác sĩ theo dõi sát người bệnh nhằm điều chỉnh tần số, cường độ vị trí và số buổi điều trị phù hợp. Khi điều trị, người bệnh được ngồi thoải mái, không cần gây mê, không đau, mỗi buổi kéo dài khoảng 15-30 phút

Bác sĩ khoa Thần kinh Đột quỵ dùng hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài rối loạn lo âu, TMS được sử dụng hỗ trợ điều trị trầm cảm, đau mạn tính, phục hồi chức năng sau đột quỵ và một số rối loạn thần kinh khác.

Bạn đã có triệu chứng căng thẳng và lo âu kéo dài hai tháng, nên đến khám tại cơ sở có chuyên khoa thần kinh - tâm thần để được đánh giá toàn diện. Nếu bác sĩ xác định phù hợp sẽ chỉ định kích thích từ trường xuyên sọ như một phần trong kế hoạch điều trị. Can thiệp sớm giúp kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa tình trạng tiến triển nặng và cải thiện chất lượng sống.

ThS.BS Lê Thế Phi

Khoa Thần kinh Đột quỵ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội