Điều gì xảy ra khi tập thể dục trong thời tiết nóng?

Thời tiết nóng khiến cơ thể phải đổ nhiều mồ hôi để làm mát trong quá trình tập luyện, có nguy cơ mất nước, giảm hiệu suất.

Tập thể dục trong thời tiết nóng có thể có tác động đến cơ thể khác so với tập thể dục ở nhiệt độ dễ chịu hoặc mát mẻ hơn. Điều quan trọng là lưu ý đến các môn thể thao, tình trạng sức khỏe khi luyện tập trong thời tiết nóng.

Đổ mồ hôi để làm mát cơ thể

Cơ thể hoạt động để tránh bị quá nóng bằng cách đưa nhiều máu lên bề mặt, nơi nhiệt có thể tỏa ra, và đổ mồ hôi để làm mát cơ thể hơn nữa. Khi mồ hôi bốc hơi, da được làm mát. Về cơ bản, đổ mồ hôi nhẹ hoặc vừa phải không gây hại, nhưng quá nhiều góp phần gây mất nước (lượng nước đào thải nhiều hơn lượng nước nạp vào). Hãy đảm bảo uống đủ nước khi vận động dưới trời nóng để cơ thể không bị mất nước quá nhiều và quá nhanh. Vì muối cũng mất qua mồ hôi, bạn có thể cần uống nước điện giải để bù lại lượng muối và nước đã mất.

Giảm hiệu suất

Cơ thể phải chịu áp lực để duy trì nhiệt độ mát trong môi trường nóng làm giảm hiệu suất của các hoạt động aerobic như chạy bộ, đạp xe, các hoạt động sức bền khác và nhiều môn thể thao khác. Điều này có nghĩa bạn không thể chạy nhanh hoặc đạp xe quãng đường dài như mong muốn.

Đốt cháy ít calo hơn

Nếu một trong những mục tiêu tập luyện là giảm cân hoặc tránh tăng cân, bạn có thể sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn khi tập luyện dưới trời nóng. Có một số bằng chứng cho thấy tập thể dục ở nhiệt độ mát hơn có thể hiệu quả hơn trong việc giảm cân, nhưng kết quả vẫn chưa rõ ràng.

Vì bạn có thể cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi khi tập luyện ở nhiệt độ cao hoặc kết thúc buổi tập sớm hơn so với khi nhiệt độ mát nên lượng calo đốt cháy có thể ít hơn. Một số người nhận thấy cân nặng giảm đi ngay sau khi tập thể dục và nghĩ rằng do đốt cháy mỡ. Tuy nhiên, giảm cân lúc này thường là do mất nước vì đổ mồ hôi. Cân nặng trở lại bình thường nếu được bù nước đầy đủ sau khi tập.

Runner tham gia giải VnExpress Marathon tại Quy Nhơn dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: VM

Nguy cơ mất nước

Mất nước xảy ra khi cơ thể thiếu chất lỏng. Đổ mồ hôi nhiều, không uống đủ nước và gắng sức quá mức đều góp phần gây mất nước. Một số dấu hiệu cho thấy mất nước trở nên nghiêm trọng hơn gồm chóng mặt, đau đầu, chuột rút cơ, buồn nôn, mệt mỏi, thiếu năng lượng, nhịp tim nhanh, thở nhanh, ngất xỉu. Nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, cần ngừng tập thể dục, vào bóng râm hoặc khu vực mát mẻ hơn, uống nước. Gọi cấp cứu nếu các triệu chứng kéo dài không giảm.

Mẹo tập luyện trong thời tiết nóng

Nếu bạn phải tập luyện trong thời tiết nóng hoặc môi trường nhiệt độ cao, bạn có thể áp dụng một số cách giúp kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ với sức khỏe.

Mặc quần áo nhẹ, thoáng mát. Thoa kem chống nắng để bảo vệ vùng da hở khỏi bị cháy nắng hoặc các tổn thương khác do ánh nắng mặt trời.

Thường xuyên bù nước bằng nước lọc, nước điện giải, đồ uống thể thao hoặc nước ép trái cây. Ăn nhẹ các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao hơn như trái cây. Tránh đồ uống nóng hoặc caffeine trước khi tập luyện trong thời tiết nóng.

Nghỉ ngơi trong nhà hoặc ngồi dưới bóng râm sau mỗi 15-30 phút hoặc bất cứ khi nào bắt đầu cảm thấy quá nóng. Hãy thử làm mát cơ thể trước khi tập luyện như uống nước đá hoặc mặc áo làm mát.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)