Điều gì xảy ra khi làm việc nhiều giờ trong phòng điều hòa?

Ngồi làm việc nhiều giờ trong phòng điều hòa kín có thể khiến đường thở khô rát, suy yếu khả năng tự bảo vệ, tăng nguy cơ viêm phế quản.

Viêm phế quản là tình trạng niêm mạc ống phế quản bị viêm, gây ho kéo dài, thường kèm theo đờm. Bệnh xuất hiện ở dạng cấp tính hoặc mạn tính. Ở thể cấp tính, nguyên nhân chủ yếu là do virus. Môi trường ô nhiễm, khói bụi hay hóa chất kích ứng dễ dẫn đến viêm phế quản mạn tính.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho hay môi trường điều hòa kín là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Khi lưu thông qua hệ thống điều hòa, không khí mang theo các vi sinh vật phát tán khắp phòng khiến nhiều người dễ mắc bệnh đường hô hấp. Dòng khí lạnh liên tục còn làm khô màng nhầy mũi họng, suy yếu cơ chế lọc tự nhiên tạo cơ hội cho virus, vi khuẩn xâm nhập. Không gian phòng kín, ít thông khí, đông người làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, trong đó có viêm phế quản.

Làm việc lâu trong điều hòa dễ hại phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thay đổi nhiệt độ đột ngột từ ngoài trời nóng bức sang phòng lạnh cũng làm hệ miễn dịch suy giảm tạm thời. Nhân viên văn phòng thường xuyên ra vào giữa hai môi trường này, cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến đau họng, ho, viêm đường hô hấp, dễ tiến triển thành viêm phế quản.

Viêm phế quản cấp tính thường không nguy hiểm, triệu chứng có thể tự khỏi sau vài tuần. Tuy nhiên, nếu kéo dài trên ba tháng mà không được điều trị, bệnh dễ chuyển sang mạn tính. Lúc này, phổi có thể tổn thương không hồi phục, người bệnh ho, khó thở, suy hô hấp.

Theo bác sĩ Quyên, biến chứng thường gặp của viêm phế quản là viêm phổi. Lúc này, hệ miễn dịch suy yếu, virus và vi khuẩn dễ dàng tấn công, khiến nhiễm trùng lan xuống phế nang gây viêm phổi. Một số trường hợp bệnh diễn biến nặng gây biến chứng nguy hiểm như áp xe phổi, nhiễm khuẩn huyết,...

Cách giảm nguy cơ mắc bệnh khi làm việc trong môi trường điều hòa là tránh để nhiệt độ phòng dưới 24 độ C và chênh lệch quá 7 độ C so với nhiệt độ ở bên ngoài. Văn phòng cần đảm bảo thông gió tốt, vệ sinh điều hòa định kỳ để hạn chế nấm mốc, vi khuẩn tích tụ. Mỗi người nên uống đủ nước, bổ sung vitamin C từ cam, chanh... để tăng đề kháng, đồng thời hạn chế nước đá giúp bảo vệ niêm mạc họng. Mỗi người nên giữ khoảng cách với người có triệu chứng ho, sốt, cảm cúm trong môi trường làm việc chung nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Thu Giang