Điều gì xảy ra khi ăn sữa chua thường xuyên?

Sữa chua cung cấp nhiều dưỡng chất, tốt cho tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, loãng xương và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Sữa chua là sản phẩm từ sữa được tạo ra nhờ quá trình lên men lactose, tạo axit lactic giúp hình thành hương vị và kết cấu đặc trưng. Sữa chua có thể làm từ sữa tách béo hoặc sữa nguyên kem, loại tự nhiên không thêm màu thường có màu trắng, đặc và vị chua nhẹ. Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe của sữa chua tự nhiên.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng

Sữa chua chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt là canxi giúp răng và xương chắc khỏe. Một cốc 245 g sữa chua nguyên chất ít béo cung cấp khoảng 49% nhu cầu canxi khuyến nghị hằng ngày (DV). Nhờ giàu vitamin nhóm B, nhất là vitamin B2 và B12, sữa chua hỗ trợ sức khỏe tim mạch, phòng ngừa một số dị tật ống thần kinh.

Sữa chua còn cung cấp phốt pho (28% giá trị khuyến nghị hằng ngày - DV), kali (12% DV), magie (10% DV) và vitamin D. Vitamin này giúp tăng cường sức khỏe xương, hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh như tim mạch, trầm cảm.

Sữa chua giàu canxi, vitamin nhóm B như B2 và B12 cùng các khoáng chất phốt pho, kali, magie. Ảnh: Bảo Bảo

Giàu protein hỗ trợ xây dựng mô, cơ

Sữa chua cung cấp protein dồi dào, với khoảng 13 g protein trong một cốc 245 g. Protein là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân, tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp, duy trì mật độ xương. Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường, gần 20 g protein trong khẩu phần 200 g.

Có lợi cho sức khỏe tiêu hóa

Một số loại sữa chua chứa vi khuẩn sống, còn gọi là men vi sinh, trong đó phổ biến nhất là Bifidobacteria và Lactobacillus. Men vi sinh từ sữa chua hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách giảm các triệu chứng rối loạn như tiêu chảy, đầy hơi, táo bón, chướng bụng. Ngoài ra, men vi sinh còn góp phần kiểm soát một số bệnh mạn tính đường ruột như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn sữa chua thường xuyên có thể tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Men vi sinh giúp điều hòa phản ứng viêm - yếu tố liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ nhiễm virus đến rối loạn tiêu hóa. Nhờ đó, bổ sung men vi sinh từ thực phẩm như sữa chua giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, rút ngắn thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh thông thường, cúm, covid-19, viêm dạ dày.

Sữa chua còn chứa các khoáng chất vi lượng như magie, selen và kẽm. Đây là những chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường chức năng miễn dịch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Sữa chua giàu protein, giúp làm tăng các hormone gây no như peptide YY và GLP-1, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Tác dụng này một phần nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lượng calo tương đối thấp.

Cách chọn sữa chua tốt cho sức khỏe

Nên ưu tiên loại sữa chua nguyên chất, không đường. Nhiều loại sữa chua chứa lượng đường bổ sung cao, tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, bao gồm tiểu đường, béo phì, sâu răng cùng nhiều vấn đề khác. Sữa chua có chứa vi khuẩn sống giúp bổ sung lượng probiotic có lợi cho sức khỏe.

Người không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa có thể cần hạn chế hoặc tránh ăn sữa chua vì có khả năng gây ra tác dụng phụ.

Bảo Bảo (Theo Healthline)