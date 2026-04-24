Đi lại được nhờ thay khớp gối

TP HCMSau 5 năm dùng xe lăn, bà Thanh, 61 tuổi, được thay khớp gối nhân tạo, có thể đi lại bình thường.

Bà Thanh bị thoái hóa khớp gối sau tai nạn, uống thuốc không hiệu quả, đau ngày càng nặng. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy chân phải của bà Thanh bị lỏng lẻo dây chằng, thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, sụn khớp tiêu biến hoàn toàn khiến hai đầu xương khớp gối va chạm vào nhau khi di chuyển. Tình trạng này kéo dài gây biến dạng khớp, chân phải vẹo nặng, gối ưỡn khoảng 45 độ.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, nhận định nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, người bệnh có nguy cơ thoái hóa chân trái nhanh hơn do phải gánh thêm trọng lực cho chân phải. Khi người bệnh cố gắng đi lại, khung chậu bị lệch, lâu dài có thể gây vẹo cột sống. Bước đi không ổn định còn có thể gây té ngã, dẫn đến các chấn thương nặng như gãy xương, trật khớp. Người bệnh phải dùng thuốc kháng viêm và giảm đau liên tục, ảnh hưởng nhiều đến chức năng gan, thận và gây viêm dạ dày.

Tình trạng vẹo trục nặng làm vỡ mâm chày trong. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm An

Bác sĩ phẫu thuật thay khớp nhân tạo thông qua một đường rạch da khoảng 8 cm, thay thế các phần sụn và xương bị hư hỏng bằng khớp gối nhân tạo fix bearing. Sụn nhân tạo phù hợp cả về độ dày và hình dạng để tái tạo chức năng, sự vững chắc và biên độ vận động tự nhiên của khớp gối, đảm bảo cân bằng dây chằng khi gấp và duỗi gối. Khớp nhân tạo có tuổi thọ hơn 20 năm.

Ngày đầu sau mổ, bà Thanh có thể gấp duỗi và đứng chịu lực trên chân phải lần đầu tiên sau 5 năm, chân thẳng ra rõ rệt. Bà bắt đầu tập đi lại vào ngày tiếp theo, cần tích cực tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Bác sĩ tiên lượng sau 1,5 tháng người bệnh có thể tự đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Bác sĩ Vũ đánh giá tình trạng phục hồi của người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoái hóa khớp gối do tai nạn (thoái hóa khớp thứ phát) là tình trạng sụn khớp bị mài mòn, tổn thương nhanh chóng sau chấn thương như gãy xương, đứt rách dây chằng hoặc vỡ sụn chêm...

Bác sĩ Vũ lưu ý nếu không được điều trị đúng cách, các tình trạng này có thể gây đau nhiều, làm biến dạng khớp, hạn chế vận động, thậm chí tàn tật. Khi xảy ra chấn thương, người bệnh nên đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa để được điều trị kịp thời.

Phi Hồng