Khi nào có thể thay khớp gối bằng robot?

Tôi bị thoái hóa giai đoạn cuối, có thể thay khớp gối bằng robot không? (Nguyễn Hoàng, TP HCM)

Trả lời:

Thay khớp gối là phương pháp điều trị thường được chỉ định trong những trường hợp thoái hóa nặng, di chứng biến dạng vùng khớp gối sau chấn thương hay các nguyên nhân khác. Bác sĩ cắt bỏ phần đầu xương đã bị hư và tái tạo bằng vật liệu nhân tạo, tránh tình trạng các đầu xương tiếp xúc trực tiếp với nhau khi di chuyển, hạn chế tối đa đau đớn cho người bệnh, đồng thời sửa chữa các biến dạng của khớp, trục chi.

Thay khớp gối bằng các phương pháp truyền thống hoặc robot đều có ưu điểm riêng, phù hợp với nhiều người bệnh khác nhau. Các kỹ thuật như gióng trục động học, gióng trục cơ học... hiện được áp dụng tại nhiều bệnh viện, giúp người bệnh giảm đau, giảm mất máu và phục hồi nhanh chóng.

Nếu thay khớp gối với sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint, các kỹ thuật mổ hiện nay vẫn có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả điều trị. Một số ưu điểm về công nghệ này như:

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh CT 3D, đánh giá hình thái xương và giải phẫu khớp gối tự nhiên, từ đó hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa cho từng người bệnh. Trong mổ, công nghệ AI hỗ trợ bác sĩ tối ưu cân bằng khoảng khớp, căn chỉnh trục chi và hướng xoay khớp theo giải phẫu riêng, giúp khớp gối vận động tự nhiên và ổn định hơn.

Độ chính xác cao trong cắt xương giúp bảo tồn tối đa xương và mô mềm. Cuvis-Joint còn có thể dự đoán chính xác 100% kích thước xương chày và 98,9% đối với xương đùi, tăng độ phù hợp của khớp sau mổ. Nhờ đó, người bệnh phục hồi nhanh hơn và tuổi thọ khớp nhân tạo có thể hơn 20 năm.

Thay khớp gối theo trục động học với phần mềm được tích hợp sẵn. Robot giúp tái lập cơ học khớp gối gần với giải phẫu tự nhiên của người bệnh, qua đó cải thiện dáng đi, tối ưu tầm vận động và hạn chế lệch tải lên khớp về lâu dài.

Bác sĩ Bảo (trái) thực hiện thay khớp gối cho người bệnh dưới sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giảm nguy cơ biến chứng như lỏng khớp, trật khớp, lệch chiều dài chi, thuyên tắc phổi, gãy xương, nhiễm trùng..., phù hợp cho cả những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng hoặc có biến dạng trục chi phức tạp.

Tương thích nhiều loại khớp nhân tạo khác nhau, giúp bác sĩ chủ động lựa chọn loại khớp phù hợp với giải phẫu và nhu cầu vận động, điều kiện kinh tế của từng người bệnh.

Để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ khám trực tiếp và đánh giá.

ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo

Trưởng chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7