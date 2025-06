Đi bộ giúp giảm đau lưng

Đi bộ đúng cách thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường sức mạnh cơ bắp, khớp linh hoạt hơn, tốt cho người bệnh đau lưng.

Đa số người bệnh cơ xương khớp đều được khuyên vận động thường xuyên ở cường độ thích hợp, kể cả khi đau lưng. ThS.BS Đàng Quốc Duận, khoa Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đau lưng có thể giảm khi vận động đúng cách, trong đó, đi bộ là môn thể thao được khuyến nghị. Đi bộ tác động tốt đến lưng theo nhiều cơ chế.

Cải thiện chuyển động cột sống: Sự kết hợp cùng lúc của nhiều loại chuyển động như uốn cong, duỗi, xoay... khi đi bộ làm tăng tính linh hoạt của lưng dưới, ngăn ngừa cứng cơ và nguy cơ thoái hóa đĩa đệm.

Giảm căng cơ: Thường xuyên đi bộ hỗ trợ kéo giãn cơ và dây chằng quanh lưng dưới, bao gồm cơ gấp hông, cơ mông, gân kheo. Điều này giúp giảm căng cứng khớp, giảm đau lưng hiệu quả.

Vận động khớp linh hoạt hơn: Những chuyển động đều đặn khi đi bộ giúp khớp được bôi trơn, qua đó ngăn ngừa cứng khớp, giảm nguy cơ chấn thương lưng.

Tăng sức bền: Chân và nhóm cơ cốt lõi được tăng cường sức mạnh, chuyển áp lực và trọng lượng từ lưng sang các cơ khác. Khi áp lực giảm, các triệu chứng đau nhức tại cột sống - thắt lưng cũng được cải thiện.

Cải thiện sức khỏe tinh thần: Đau lưng mạn tính có thể dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi, tình trạng này tiếp tục làm trầm trọng thêm cơn đau. Đi bộ có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, từ đó giảm đau lưng.

Để đạt được những lợi ích trên, theo bác sĩ Duận, khi đi bộ, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tư thế: Thẳng lưng, tránh khom về trước hoặc ngả người về sau. Thả lỏng vai - tay, để tay vung tự nhiên dọc hai bên cơ thể. Bước chân đều đặn, không sải bước quá dài, chạm gót chân xuống đất trước. Tư thế đúng giúp phân bổ trọng lượng đồng đều và giảm căng thẳng cho lưng.

Tần suất và tốc độ: Khi mới bắt đầu, người bệnh chỉ nên đi bộ 5-10 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời gian, tùy khả năng đáp ứng của cơ thể, không nên gắng sức. Người bệnh nên đi bộ với tốc độ chậm rãi, không sải chân quá rộng để tránh tác động lực quá lớn lên phần thắt lưng, cố gắng đi bộ đều đặn mỗi ngày.

Một số lưu ý khác như lựa chọn giày dép phù hợp, không mang vác nặng hoặc cồng kềnh khi đi bộ, giữ tâm trạng thoải mái, hít thở đều...

Đau lưng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như chấn thương (té ngã, va chạm...), bệnh lý (thoát vị đĩa đệm, loãng xương...) hoặc do lối sống. Trong đa số trường hợp, đi bộ hỗ trợ cải thiện tình trạng đau lưng hiệu quả. Nếu đau lưng cấp tính, đau dữ dội, đau do chấn thương hoặc một số bệnh lý nhất định, người bệnh nên nghỉ ngơi tại chỗ, hạn chế di chuyển để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng đang gặp phải. Người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân gây đau lưng, được điều trị cũng như hướng dẫn vận động trị liệu phù hợp, bao gồm đi bộ.

