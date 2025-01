Đau ở xương cụt khi ngồi là bệnh gì?

Gần đây tôi bị đau ở xương cụt, nhất là khi ngồi. Đây là bệnh gì, chữa như thế nào và có nguy hiểm không? (Trung Dũng, Đà Nẵng)

Trả lời:

Xương cụt là phần cuối cùng của cột sống, gồm 3-5 đốt sống gắn kết với nhau. Đây là điểm tựa cho nhiều gân, cơ và dây chằng bám vào. Khi ngồi, xương cụt và ụ ngồi phải chịu sức nặng trọng lượng cơ thể.

Đau xương cụt có thể xảy ra do chấn thương tại xương cụt hoặc tại các cơ và dây chằng xung quanh. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhói hoặc đau âm ỉ do co thắt cơ. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh xương cụt cong quá mức, ngồi lâu, ngồi gù hoặc xiêu vẹo làm tăng áp lực lên vùng xương cụt, chấn thương do té ngã ở tư thế đập mông xuống nền cứng, chấn thương xương cụt trong quá trình chuyển dạ sinh con... Các nguyên nhân ít gặp khác như nhiễm trùng, khối u, gai xương và tăng sinh xương.

Dù không nguy hiểm, đau xương cụt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Người bệnh có thể đau mỗi khi ngồi xuống, đứng dậy, co thắt các cơ xung quanh nên phải đứng lom khom một lúc rồi mới thẳng người lên được. Cơn đau có thể trở nên nặng hơn khi đi vệ sinh, lái xe, quan hệ tình dục hoặc tập luyện thể thao.

Hầu hết trường hợp bệnh có thể được cải thiện tốt bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà. Bạn nên giảm thời gian ngồi, không ngồi bệt xuống đất, sử dụng đệm ngồi hoặc gối chuyên dụng nếu cần thiết. Tắm nước ấm giúp giãn cơ và giảm đau nhức, thực hiện các bài tập giãn cơ và duỗi thẳng cơ thắt lưng, chườm nóng hoặc lạnh, dùng thuốc làm mềm phân để tránh táo bón.

Nếu các biện pháp chăm sóc tại nhà không phát huy hiệu quả như mong đợi hoặc cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, bạn nên đi khám để được bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh có thể chụp X-quang, siêu âm hoặc MRI và sử dụng thuốc kết hợp với vật lý trị liệu.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Thi

Đơn vị Ngoại cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7